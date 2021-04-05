內地民間早前因新疆棉花風波而掀起抵制外國品牌潮，一些國產品牌亦因此成為吹捧對象。李寧、安踏等國產品牌的波鞋近日成為炒家的炒賣目標，當中李寧牌一款以NBA退役球星韋迪（Dwayne Wade，內地譯韋德）命名的波鞋，一度在網上炒賣至近10萬元人民幣（下同，約12萬港元），較參考售價高出逾66倍，加幅之大令人咋舌。事件讓多家官媒發聲為事件降溫，當中人民網昨日批評事件「傷害了廣大消費者的愛國情懷」。

隨着清明節假期開始，李寧、安踏等國產運動品牌的國內店舖均門庭若市，近期更不時傳出國產波鞋漲價、缺貨的消息。受消息影響，令網上出現炒賣國產波鞋的現象，其中又以內地網購平台得物App最為嚴重。當中，李寧牌一款「韋德之道4」全明星銀白款波鞋的建議售價僅為1,499元（約1,797港元），但在平台上的售價卻一度高達近10萬元，漲幅逾66倍。

內地炒家轉手賺夠買車

其他國產波鞋亦不遑多讓，當中一款安踏聯乘多啦A夢的波鞋，發售價格是499元（約591港元），在平台就有賣家叫價4,599元（約5,445港元），有近9,000條購買紀錄。李寧牌另一款「韋德之道7」限量款，40碼的售價為10,889元（約12,893港元），相比發售價1,699元（約2,012港元）漲了近6.4倍，最近購買數據亦有逾270條，而同款的41.5碼的售價甚至高達至29,999元（約3.6萬港元）。有從事買賣波鞋多年的內地業內人士指，有同行一口氣掃了十多萬元的國產波鞋，轉售後所賺的錢竟足夠買一架車。

對於這波國產波鞋炒風，官媒昨日按捺不住發文制止。人民網刊文批評，這種無底線炒鞋的現象「可以說是在消費廣大消費者的愛國心」，並強調「鞋是用來穿的，不是用來炒的」，籲監管部門出手整治。新華社亦表示「少數互聯網平台」在事件中扮演「不光彩的角色」，直指「藉機偷姦耍滑坑蒙拐騙終究只會害人害己」，最終只會「自斷國產品牌升級之路」。

三款波幅過大波鞋已禁售

涉事的得物App負責人昨日接受央視查詢時指，上述三款國產鞋款的價格均由賣家個人設定，目前已禁售這三款價格波動過大的國產波鞋，相關頁面更有「倡導理性消費」的標語顯示。此外，得物App頁面上本用作顯示商品價格漲跌的功能亦已經消失，目前僅顯示商品的售價。

新華社/澎湃新聞網