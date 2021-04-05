台灣正面臨73年來史上最嚴峻乾旱，當局宣佈從今日（6日）凌晨零時起，在不少港人移居的台中市，與苗栗縣實施「供五停二」限水措施，即每周供水5日、停水2日，預料106萬戶受影響。這是自2015年後再一次限水，引發不少民眾議論紛紛。有在台中居住的港人向《蘋果》表示，除了儲水，還會調整店舖營業時間或生活習慣去配合，而氣象專家則認為，政府是以最壞的情況作規劃，期望至5月的梅雨季及7月的颱風季節，將會帶來雨水，紓緩旱情。

台灣水利署資料顯示，去年6月至今年2月，台灣只有752毫米降雨量，較2014、15年限水前時少28%，去年9月的水庫總儲水量為9.3億噸，亦較2014年9月少26%。台灣各個水庫中，台中德基水庫、苗栗永和山水庫及新竹寶山第二水庫的存水量不到10%。當局為應付乾旱，早前已推出各種各樣的節水措施，包括減壓供水、各行各業節水、減少非急需或必要用水等，但台中及苗栗仍要實施「供五停二」限水措施。

台灣氣象專家彭啟明接受《蘋果》訪問時指出，颱風是台灣一個主要的雨水來源，可以佔降雨一半以上，但去年卻沒有一個颱風吹襲台灣，多數是擦邊而過，加上今年初的拉尼娜現象（La Niña，台灣稱反聖嬰現象）影響今年初的冬雨及春雨，令台灣中南部降雨不似預期，才會造成這次乾旱。

彭啟明表示，台灣當局一般希望維持兩個月的存量，所以採取「供五停二」的方式，能讓民眾用少點水，延長可用水的時間，他認為當局是以最壞打算、梅雨偏少的最壞情況來預測。

彭啟明認為，一般而言，每年5月中開始台灣就會出現梅雨，帶來顯著雨量，之後五5、6月西南氣流發展，會出現午後雷陣雨，屆時旱情應該會紓緩。他又表示，預測今年西太平洋會有26至27個颱風，數量相對正常，但在區域中台灣其實是一個很小的目標，颱風會否在7月下旬、8月初吹襲台灣，則仍有待觀察。

彭啟明又指出，當局已採取不少措施，除了限水，同時讓農民停種稻米，減少大量農業用水，亦抽取地下水，希望可以讓水資源「撐久一點」。

2017年搬到台中、赤熊拉麵的港人老闆娘Josephine表示，她的麵店與住所都在西屯區，知道當局要限水後，馬上看哪兩天要停水。她表示，沒想到政府通告上，竟然周二、三及周四、五兩段停水時間都有「西屯區」，「我哋唔係停4日吓嘛」，於是問明台灣朋友，才知道她身處在甲區，會在周二、三停水。

Josephine稱，她的店本身是周二休息，因為限水，她決定周一提早兩小時，至晚上10時關門，周三則會照常營業，但會改用外賣餐具，待周四凌晨恢復供水，就會洗周三用過的器具。以Josephine所知，不少店舖都因為停水要改變營業時間。例如其店舖對面的牛肉麵店，本來周一休息，現在周二也休息，周三還在考慮；在逢甲一個港人家庭開的車仔麵店，則因為沒水而周二、三休息；不過，其朋友在西區開的咖啡店，因為是獨立住宅，有水塔儲水，所以停水時能繼續營業。

之前曾在台北居住的Josephine，已試過限水，當時停水兩日，她便到便利店買兩公升飲用水回家，之後再用洗衣機儲水。其台灣朋友教路，如果用浴缸儲水會很浪費，反而用洗衣機儲水，用不完的話水可以用來洗衣服。為了今次的限水，她在舖頭用兩個巨型、熬湯用的大煲儲水，住家則用膠箱。她說：「如果儲夠水，問題就真係唔係太大。」

在台中獨居的香港留學生阿東，所住的屋苑沒貼出限水安排，「如果唔係老闆娘同我講，都唔知要限水」。除買了搬屋用的膠箱來儲水，他還打算改變生活習慣，如沖涼可能只是略略一沖，或者盡量減少外出，「始終你唔出一日街嘅話，都可以接受到唔沖涼嘅」。

在台灣讀環境工程、準備攻讀碩士的阿東，認為除了氣候問題，台灣本身還有很多因素引致缺水，如台灣山多河流短，落雨後水很快便流回大海，其次台灣早年不斷開發山區，不論是原住民為了生計或是旅遊業者為賺錢，都大量伐木開發，結果沒有樹木抓住泥土，沙泥就沖到水庫，造成淤塞，減少水庫容量。

阿東表示，不論是國民黨政府還是蔡英文政府，都有致力清除水庫淤泥，可是，雨季或颱風來襲時，可能會將更多沙或淤泥帶去水庫。另一大問題是台灣水管老舊，滲漏率高達三成，大量食水因而漏走，而且水費便宜，民眾用水一般都不會太慳。

阿東稱，台灣其實落很多雨，但因為種種問題，台灣竟是全球其中一個缺水嚴重的地區。可是，遠水不能救近火，這次旱災除了民眾節省用水，只能寄望即將來臨的梅雨。

新竹地區旱情沒中部那麼嚴重，但新竹市兩個里亦會在今日起實施「供五停二」限水，438戶受影響。當地的兩大水庫——寶山水庫及寶山第二水庫的存水量一直偏低，寶二水庫的存量近日更長期不足10%。當地港人Sammi稱，不少人在當地大賣場購買飲用水回家作儲備，貨架長期空空如也，可是，卻見洗車店長期有車排隊輪候，政府洗街車也如常在路上灑水。她到水庫見幾近見底的情況，質疑政府應該走得更前，更早開始應對。

《蘋果》記者

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