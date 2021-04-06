上周五（2日）在台灣發生的台鐵太魯閣號列車慘烈意外，33歲司機袁淳修不幸殉職。其遺體今（6日）在花蓮縣吉安鄉慈雲山火化，其新婚妻子與親友一路強忍悲傷，盼能陪袁走最後一程。火化以道教方式進行，袁妻淚眼望着亡夫遺照，上完香後，隨着師傅悲喊：「淳修！要開火了，趕快跑！」場面令人鼻酸。而助理司機江沛峰（32歲）、乘客黃正廣（79歲）及李春花（58歲）也預計在今天進行火化，由家屬將骨灰帶回。

據悉，袁淳修的骨灰將由台鐵專車運回台中火車站，預定中午12時從花蓮站出發，再由台中市民政局長吳世瑋、第三警分局員警帶隊護送至台中殯儀館供奉。台鐵派出8275列次9節柴電車送袁淳修回台中，並由鐵路局於下午4時在台中月台迎靈，對其犧牲表達最高敬意。

今早近8時花蓮殯儀館司機員袁淳修告別式，場面哀戚動容，近百名親友及台鐵同僚紅着眼框、雙手合十依序進行祭拜，送袁淳修最後一程。台鐵局長官、交通部長林佳龍隨後到場致意撫慰，向家屬致意互相擁抱，在袁淳修靈堂前數度哽咽說：「我們將永遠與你的家人互相照顧，淳修任務結束。」同時，林亦承諾會爭取最高的榮譽及撫卹。告別式結束後，袁淳修的遺體被送至吉安慈雲山火葬場火化。

在親友的陪伴下，袁淳修的遺體被推入火化爐，化成輕煙；袁妻在等待時上前擁抱吉安鄉長游淑貞。游事後轉述袁妻的話：「她說她在花蓮的每一分鐘，都感受到花蓮人的愛與協助。」游盼望這樣的愛能幫助袁妻早日走出悲痛。袁妻將把骨灰帶回台中老家安葬。

早前鐵道迷林劭劭拍攝到太魯閣號在出事前10分鐘的片段，清楚見到當時駕駛列車的司機袁淳修和助理司機江沛鋒的最後身影。33歲的袁淳修才剛新婚2年多，平常為人相當好相處。他任職台鐵司機2年，之前駕駛普悠瑪列車，2018年發生普悠瑪翻車事故時，他因放假回家，逃過一劫，沒想到這次改開太魯閣號，卻遭逢劫難。

袁淳修去世的消息傳回台中豐原老家後，氣氛哀戚。袁淳修的兩名姐姐趕到花蓮處理後事，69歲的袁媽媽在家緊盯電視，情緒看似平靜堅強。台中市長盧秀燕昨晚到袁家慰問時，袁母痛心地說：「希望兒子沒有痛了。」袁母指出，兒子獨立、懂事、孝順，讀書時都自行上下學，甚至為了減輕家中經濟負擔，簽下志願役到金門服役3年。

據悉，袁母37歲時才生下袁淳修，年紀與3名姊姊相差甚遠，也是家中獨子，從小就備受全家寵愛。袁淳修2016年進入台鐵，2017年擔任助理司機，2019年開始獨立駕駛火車，擔任司機兩年，主要負責東部幹線列車。袁淳修的姊姊稱，弟弟原本開普悠瑪號，該車在2018年翻側造成18人死亡，當天袁淳修剛好休假，避過當時的事故，這次改開太魯閣號，沒想到不幸罹難。

袁淳修畢業於台中的勤益科技大學，他的同學得知遇難消息後都相當難過，在FB寫下：「昨日才與ＸＸ吃飯聊到你，結果今天就發生不幸意外……」「同學，辛苦了！一路好走……」也有同學留言：「不敢相信是他！以前（袁）在班上成績優異。」

台鐵亦表示，袁姓司機是因公死亡，已把退休金總額加上15%撫恤金。

台灣《蘋果新聞網》

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