太魯閣號出軌意外上周五發生後，台灣交通部長林佳龍即時到花蓮協助救災。事發後62小時，他正式透過facebook宣佈請辭，強調每多一個罹難者就多一個心碎的家庭，他的內心只有更自責和更愧疚。

意外發生當天，林佳龍跟隨救援人員爬進血肉橫飛的車廂，連日來一直留在當地協調救災。前天深夜，林佳龍在facebook貼文，表示自己作為交通部長，責無旁貸，事發當天已即時向總統及行政院長請辭，留下的日子不是戀棧，而是求能善後，強調會堅守崗位做好善後工作，在搶救工作暫告一段落之際，「不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職」；他也再次向全體台灣人致歉，並向投入搶救的醫護及消防等人員致謝。昨日早上，林佳龍再到事故現場視察，被問到請辭一事，表示會負起政治及善後的責任，亦會堅持到最後一刻，讓事故傷害降到最低，「個人的去留不重要！現在最重要的就是把搶救工作做好。」

蘇貞昌轟國民黨帶風向

行政院長蘇貞昌指林佳龍一直在現場忙着搶救，「負責任的態度，我們都予以肯定」，現階段最重要是救災，後續責任問題「現在還沒有討論」。日前，國民黨提起三年前普悠瑪列車翻側事故，批抨行政院跟進不力，蘇貞昌反駁指已執行完畢144項待改善事項，「發生這麼大的災難，還有人用錯誤的訊息帶風向，不應該！」

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