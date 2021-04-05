【本報訊】對於國產波鞋在國內竟然可以「炒得起」，甚至可炒高數十倍價錢，不少本港波鞋愛好者都覺得匪夷所思。本港波鞋愛好者阿添及袁先生不約而同向本報指，香港絕對不可能出現國產波鞋的炒賣潮，因為本地的波鞋市場一直以NIKE為主。對香港人而言，國產品牌一直有老套、土豪的標籤，用色及配搭上並不切合本地消費者的口味，袁先生更直言：「一定無巿場，（買咗）畀人笑㖭！」

阿添坦言這個炒價幅度之高在外國品牌也不常見，即使NIKE一些可被視為「年度波鞋」的聯名鞋款，每年也可能只有一兩對有潛力能夠炒得如此高價。因此，他亦認同內地這次的國產波鞋炒賣風其實與現時內地民間因為新疆棉議題、抵制外國品牌的行動有關。

炒幅之高外國品牌亦罕見

阿添指出，不少國產運動品牌近期積極與外國球星合作推出波鞋，但他認為這類產品只有該球星的擁躉才會買，本身市場不大。他又笑言即使自己喜歡的球星與國產品牌合作推出波鞋，在撇開任何政治元素、且沒有炒價的情況下，他亦不會購買，因為國產品牌在品味上始終有其「先天缺陷」。

袁先生分析指，內地人對這波抵制潮主要有兩種取態，一批是有錢的中產會支持抵制，認為「要做啲嘢畀朋友睇」，另一批00後則「睬你都儍」，他們認為值得投資的波鞋就會買。