有「敢言企業家」之稱的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午、其妻劉會茹、兩名兒子、兩名兒媳及公司高管等30人，去年11月遭河北警方以涉嫌觸犯尋釁滋事、非法吸收公眾存款等罪名拘捕。其家人聘請的律師團擔心案件會被定性為涉及黑社會犯罪，又透露目前大午集團已被政府指派的多個工作組「共管」或「幫扶」，形容集團的自主經營權嚴重受影響。

孫大午及其他員工被警方帶走至今已4個多月，其弟媳晏玉香、周紅雲4月3日在微博發佈致大午集團員工的公開信聲稱，已聘請遲夙生、楊斌、王萬瓊等法律團隊介入案件。律師團隊亦於4日發佈案件最新消息，透露目前涉案人員已達30人，其中孫大午等7人被公安局指定居所監視居住，另有5人取保候審，其餘18人被分別關押，偵查羈押期限延長至5月16日。

律師團又提到逮捕文書主要涉及罪名包括非法吸收公眾存款、尋釁滋事、聚眾擾亂公共場所秩序、破壞生產經營、故意傷害、妨害公務、聚眾衝擊國家機關等，不排除後續追加罪名。律師意見指，初步認為本案大多罪名不成立，亦構成涉黑，但「不排除被人為拔高為涉黑涉惡的可能」。

孫大午會見律師時，堅信政府不會將他認定為「黑社會」，而2名弟媳的公開信，同樣強調集團「絕對不是甚麼黑惡勢力」，惟其後兩人的微博被禁。

而在案發後，保定、徐水等各級政府一共指派了29個工作組進駐大午集團及各子公司「共管」或「幫扶」，工作組控制公章、財務，甚至干涉員工人身自由，實際上嚴重干擾大午集團的正常經營，以大午建築公司為例，原計劃的工程要停工，員工由逾1,500人銳減至200多人，大午集團經營壓力越來越大。

大午集團去年與河北一國營農場發生土地糾紛，8月4日清晨當地公安暴力鎮壓抗議的大午集團員工，而且出動催淚彈和辣椒水，多人受傷。大午員工其後到區政府及公安局情願，結果再次遭到毆打，包括大午集團創辦人孫大午妻子在內的39人更一度被捕。有集團管理層透露，當地的國營農場強佔村民土地，一直在為村民創造效益的大午集團卻遭種種刁難。

維權網

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