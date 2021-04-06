台鐵太魯閣列車事故導致至少50死、210傷慘劇，昨日運出最後一具遺體，並在今（6日）凌晨將第6節車廂移出隧道。花蓮地檢署檢察長俞秀端透露，已傳訊超過10人釐清事件，後續不排除增列疑犯。台灣運輸安全調查委員會已取得太魯閣號列車車頭監視器和行車紀錄器，當時列車行駛速度為時速125公里，司機看到工程車後的反應時間僅約7秒，即使系統顯示司機全力啟動煞車4秒但仍無力回天，其責任幾可排除，當局預計最快今天下午公佈細節。

運安會主委楊宏智表示，當時該輛滑落邊坡的工程車以20度角橫躺在軌道，太魯閣號列車則剛出和仁隧道，距工程車僅約250米。列車行經該處時時速為125公里，因此，司機從看到該車到撞上，僅有約7秒時間，但系統顯示列車全力煞車時間就達4秒，顯示司機已反應迅速地做了最大努力。

楊宏智表示，事故該處還有轉彎，司機一出隧道恐也沒法立即看到該車，列車行駛速度也在該路段的限速內，雖太魯閣號車頭監視器是朝外錄音，未錄到駕駛室內聲音，但根據生還旅客描述，當時司機嘗試先鳴笛警告，再全力煞停，幾乎已做了最大努力，以他個人看法司機責任已可排除。

據悉，第6節車車體外觀大致還算完整，不過車體外側有嚴重的摩擦刮痕，玻璃窗也全數碎裂。昨日下午，工作人員拖出部份第6節車廂後將最後一具遺體移出，罹難者身份為在新北憲兵訓練中心受訓的志願役下士莊建致，隨後送往花蓮殯儀館修復。事故發生後第4天，罹難者遺體全部救出。

昨日入夜之後，現場工作人員持切割機進入隧道內，將嚴重變形的第6、7、8節車廂切割破壞，之後會將車廂拖出隧道外，預計在8日以前將隧道內清空。

據現場搜救人員透露，進入隧道協助移出卡在第6車廂的莊建致遺體時，搜救隊員心裏默念「我們是來幫你的，希望沒有傷到你，你也要自己幫你自己」，過程中十分謹慎，最後終於將莊建致遺體搬出，莊的遺體僅有胸部被車體壓迫，遺體大致完整。

關於偵查進度，首度曝光最新的行車紀錄器，畫面中李義祥在事故發生後，不斷地打電話疑似交代事情，隨後一派輕鬆地與友人有說有笑，但期間仍有許多乘客未從險境中逃出，但李義祥卻恍如置身事外吃檳榔聊天。

另有民眾指，事發現場除李義祥外，還有4、5名男子，目前無法確認其他人身份。畫面亦反駁了李義祥首日應訊時，聲稱只有自己一人去工地巡視的講法。

台灣《蘋果新聞網》

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