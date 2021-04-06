曾轟動一時的台灣總統府前發言人丁允恭桃色糾紛，又有爆炸性發展。事件中的女主角何芸萱（Y女）早前親自現身，指控已婚的丁允恭是「渣男」，不僅在辦公室與她發生關係，還害她懷孕墮胎。不過，台灣《蘋果》追查發現，何芸萱與丁結束戀情後，與一名來自香港的L姓男子交往及同居，後來L男想分手，何女以死相逼，不但謊稱懷孕流產逼男方回頭，更帶鎖匠闖入對方住所偷走90件物品。何女事後遭起訴，被台北地院以加重竊盜罪判刑月，緩刑2年。

據了解，L男是一名喜愛運動的香港人，因工作關係移居台灣，平時喜歡跑馬拉松，前年透過友人認識何芸萱，不久開始交往且同居台於北市大安區一處高級住宅區。

雙方相處一段時間後，L男發現只要兩人發生小爭執，何女就會情緒大爆發，動輒以死相逼，L男選擇退讓，並耐心呵護、安撫，但卻讓何女得寸進尺，最後L男不堪壓力，要到精神科就診，幾經思索後決定慧劍斬情絲，2019年9月初提分手，還請母親從香港到台灣相助，隨後更與母親一起離開台灣。

何女因不願接受分手事實，自2019年9月9日起瘋狂利用各種方法聯繫L男，卻始終聯繫不上，同年9月12日，何女竟找了2名鎖匠到L男住處開門，拿走L男90件物品，包括銀行文件、保險單、提款卡與護照、甚至連私人生活用品例如潤滑液、用過的安全套空盒，環島時騎電單車被拍到的超速照片等。何女還發送大量的騷擾簡訊給L男4名好友，甚至一人分飾二角，聲稱她已懷有L男的孩子還流產，又謊指她已跳海自殺身亡，想以此逼L男現身。

L男忍無可忍，最後向警方報案並對何女提出起訴。檢察官調查後認為何女雖曾在感情路上受過創傷，但偷拿前男友物品的行為已涉犯竊盜罪，只能依法起訴。原本不承認偷竊的何芸萱，最後與檢察官達成認罪協商，台北地院根據雙方協商內容，依加重竊盜罪判何芸萱6月徒刑，緩刑2年。

去年9月，台灣《鏡週刊》爆料指，丁允恭在高雄市任職時，涉及婚外情並周旋4女之間，丁還曾數度在上班時間的高雄市政府新聞局局長辦公室與女友「Y小姐」發生關係，「Y小姐」3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由強迫她墮胎。丁允恭於報道出街當日，請辭總統府發言人一職。上月24日，掌管全台公務員懲處工作的懲戒法院，判處丁允恭撤職，停止任用2年。

台灣《蘋果新聞網》

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