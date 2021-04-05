不少台灣人長假期都會到台東及花蓮度假，據悉太魯閣列車事故發生後，兩地旅館業界退房率高達兩成，前日整體住房率僅剩五成。靜宜大學觀光系副教授黃正聰估計，接下來三個月屬旅遊淡季，加上重大意外不利因素，花東觀光收入恐蒸發高達27億新台幣（下同，約7.4億港元）。

住宿率跌一半

黃正聰表示，根據以往情況，台東及花蓮假期住宿率都能達八、九成，但本月2日太魯閣列車意外事件發生後，住房率跌到七、八成，4月4日住宿率更跌至五成。他指出，兩地約有3萬間房間，以平均每房住2.5人計算，每夜可住7.5萬人，住宿業界近三日平均衰退15％，估計每晚減少約1萬名旅客。長假後未來三個月是旅遊淡季，他以影響時間90天、每名住宿旅客每天消費3,000元（約818港元）估算，花東合計觀光損失金額或高達27億元。

黃正聰也認為，現正值救災時間，不適宜進行觀光提振活動，最好時機是等事情告一段落後，趁暑假前再鼓勵民眾重返台東旅遊，建議觀光局、縣市政府屆時舉辦大型活動，重新提升民眾信心。

花蓮旅館業者私下表示，民眾出遊信心一定受影響，無奈表示近年花東兩地旅遊界多災多難，每次剛要好起來，就碰上陸客萎縮、地震、交通意外，現階段只能咬牙苦撐。

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