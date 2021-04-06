中國自美歐就新疆人權問題展開制裁後，不斷在輿論上作出反擊。除了透過央視旗下的中國國際電視台（CGTN）播放多部反恐紀錄片外，央視軍事官方微博今日更發放了一則關於新疆武警雪中實戰化演練的短片，隨即引發輿論關注。

短片顯示，6名「暴恐分子」聚集藏匿，企圖炸毀水庫，武警新疆總隊塔城支隊特戰隊員迅速出動搜捕。由於「暴恐分子」藏匿位置地形複雜，新疆武警特戰隊員採取多種方式搜索偵察。其中，突擊小組用匕首和弓弩等武器清理外圍，同時利用伸縮窺鏡等偵察。特戰隊員最後成功拘捕6名「暴恐分子」。

短片未有交代這次反恐演練在何時及何地舉行，只表示當日演練的山林地積雪深度在40厘米左右，最低氣溫達到零下攝氏10度，對武警技能和體能有所挑戰。

上月21日，武警新疆總隊塔城支隊曾開展為期七晝夜的實戰化極限訓練，內容主題也是抓捕「暴恐分子」。當時實戰化極限訓練，採取晝夜連續實施的方式進行，每天訓練不少於14小時，人均負重不少於15公斤，接連進行山林地捕殲、端黑窩點行動、小組戰術等30多個課目訓練。

至於中國國際電視台（CGTN）本月2日發放的《暗流湧動-中國新疆反恐挑戰》紀錄片則聲稱：「面對難以轉變的罪犯、來自內部的敵人、包藏禍心的教材、始於境外的滲透，紀錄片以前所未有的勇氣揭露了新疆反恐、去極端化鬥爭中湧動的暗流。」紀錄片首次揭露新疆「兩面人」個案，首次公佈新疆少數民族語問題教材事件，以及首次披露疆獨組織「東伊運」向內地傳播暴恐影音情況。

多維新聞網

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