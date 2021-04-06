河南網紅陳少天（人稱「國罵哥」、「天哥」），向以行為藝術表達對內地社會制度與現象的不滿，並在Twitter發佈相關影片。上月25日，他被河南省扶溝縣法院以尋釁滋事罪判刑14個月。有內地法律界人士批評，陳少天的個案說明當前文字獄越演越烈，就連普通人發表當局不喜歡的內容，都會遭受打壓。

刑事判決書指，陳少天去年3月至今年1月間，利用多部手機自拍影片並在Twitter上發佈，其中50多則內容是「炒作中國熱點敏感事件、攻擊政治體制、侮辱醜化國家工作人員、嚴重損害國家形象、危害國家利益」，以及「造成公共場所秩序嚴重混亂」等，構成「尋釁滋事罪」。

事件引發網民不滿，認為Twitter是美國社交媒體，不在中國司法管轄範圍。中國異見人士季風周一（5日）指，陳少天的案情與早前被以尋釁滋事罪判刑的行為藝術家「追魂」相似：「在網上零星片語發表了對現實和中共、對當局不滿的聲音。北京一個27歲的女孩就說了一句，原話我忘了，3月21日就被拘留了。」

據悉，陳少天是名貨車司機。2020年因武漢肺炎疫情蔓延，政府封城，各地農村挖溝擋板，禁止行人及車輛通行，陳少天為此發表「國罵」影片，迅速在網上走紅。陳少天也曾因疫情「吹哨人」李文亮醫生去世，通過社交媒體「國罵」當局而遭微信、抖音、快手等賬號禁言。

熟悉陳少天的季風說，看不出陳有系統性的政治理念，他只是對當前的社會有感而發：「就是對現實不滿，像他這樣的人不少。很多人漸漸的不敢發聲，都不敢說話了。」

河北法律界人士潘少民指，留意到陳少天因在境外網站發佈嘲諷當局的影片而被判刑，「很多民眾不敢說的話，被『國罵哥』以嬉笑怒罵的方式罵出來，大家心裏感到很痛快。因此，他會成為網紅，但是當局對這種現象非常恐懼。」

從陳少天發佈的影片所見，他以「國罵」方式表達對政府工作人員處理疫情等事務不滿，卻從不指名道姓，受到網民追捧，相關影片還被網民製成漫畫、微信表情包等，廣為流傳。

潘少民說，在政權的高壓下，陳少天採用另類方式表達個人觀點是當局最忌諱：「關閉了他在『牆』內的賬號，但他在『牆』外繼續發聲，當局當然很惱怒。他被抓被判刑，說明當前的文字獄越演越烈。不僅僅是敏感人士，普通人發表當局不喜歡的內容，都會遭到言論打擊。」

自由亞洲電台

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