高雄一名女學生於3年前控訴，遭某小學梁姓金牌體操教練性侵長達快6年，呼籲其他受害女學生勇敢站出來，引爆「台版＃MeToo」運動，共有4名女學生指控被梁以每周數次的頻率要求發生性行為，並且以不積極指導作為威脅，讓一心想練體操的女學員屈從。然而，高雄地方法院以女學生對梁男多數的指控已經超過追訴期，僅認定對2位女學生1次強制性交和1次強制猥褻犯行，判他監禁6年10月。

最先於2018年2月揭露事件的A女在Facebook「爆料公社」貼文控訴指，梁姓教練由A女就讀幼稚園時，就將她帶入體操界，之後在小學時期A女被梁男呵護備至，把他當父親一樣尊重，即使平時摟摟抱抱，都當做是跟家人之間的親密動作。

惟到中學二年級以後，她就被梁男奪走童貞，這時，她才知道這個曾經視為父親一般尊敬的人，是如何地欺凌她。梁男還會藉着在外地比賽的機會，在汽車旅館性侵她，之後變本加厲，甚至要求她與另一名學姊同住在自己家中同一個房間，每周都找機會把她叫去書房或客廳性侵，A女在控訴文中寫道：「一次又一次的進入我的身體，每一次過程我都像死了一般，直到結束後，我才覺得自己又活過來。」

A女曾想回家，但梁男對她說：「你回家住，我就沒有辦法在課後跟你討論動作及練習的狀況；繼續住下來，我們才有機會再繼續討論這些問題，而且我可以直接輔導你。」當時一心一意只想練好體操的A女，面對教練以特別指導利誘威脅，為了得到更好的成績，只能選擇留下來。

此案爆發後，高雄市政府相關單位馬上介入調查，當時初步過濾可能有7、8名受害人，最後僅有4人提告，包括A女和當時跟她住在一起的同學B女，以及兩名學妹C女和D女。

高雄地檢署偵查後，起訴梁男強制性交和強制猥褻等罪，梁男否認全部指控，代表律師質疑如果A女長期被性侵，為甚麼無法指認梁男性器官的特徵，為甚麼不呼救？A女回應指每次她都閉着眼睛不想看，亦提到「他身上會有種明星花露水混着香煙味的味道」。

法院審理時，指部份控罪過了10年追訴期，也有控罪不成立，僅認定梁男對A女有一次強制性交行為，以及對學妹C女有一次當着她母親的面，在汽車旅館強行摸她胸部對她性教育，合併判他監禁6年10個月，全案可上訴。

判決指出，梁姓教練以積極訓練、規律生活等理由，要求A女與B女自14歲起住在他家，這兩位女學生是隊上最優秀的選手，也是被梁男荼毒最多的被害人。

台彎《蘋果新聞網》

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