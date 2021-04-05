台鐵太魯閣號意外死傷慘重，台灣衞生福利部緊急設立賑災專線，接受巿民捐款，總統及副總統等政治人物紛紛響應，以個人身份捐出月薪。有網民批評應由出事單位的保險公司向死傷者賠償，當局指善款將指定用於協助死傷者及其家屬，強調「所有賠償支出，都不會來自愛心捐款」。

賴清德 蘇貞昌 陳菊響應

衞福部表示事發後，接獲大量巿民查詢官方捐款渠道，因而成立賑災專線，強調善款將指定用於傷者醫療、康復、生活重建、家屬經濟支持，每月固定公開捐款統計與用途。截至昨天下午3時，僅四大超商系統及LINE Pay已籌得善款6,000萬元新台幣（約1,643萬港元），還未計算銀行捐款。

台灣總統蔡英文昨日在facebook發文，表示台灣人民種種善行義舉和捐款，展現台灣社會良善的互助力量，強調衞福部賑災專線，「公開透明、專款專用」，又決定以個人身份，捐出一個月所得予賑災專線，重申「政府該負責的事項，都會由政府預算辦理」。此外，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及監察院長陳菊皆響應捐出一個月的月薪。

多次向大陸表忠的台灣藝人黃安，在微博發文冷嘲熱諷，表示捐錢到衞福部形同「肉包子打狗」，更炮轟台灣政府無恥到極點，「出事故居然還要人家捐錢」，還罵「台灣人真的很善良、真的很笨」。網民反應兩極，有網民認同，亦有不少網民認為他涼薄冷血，批評他胡亂誤導大陸網民。

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