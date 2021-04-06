近日有傳內地官方要求所有影片平台的日本動畫都要「先審後播」，知名影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）現時可正常播放的日本動畫數量大減，網民即時求救，大呼只好轉投翻版或「翻牆」。

內地網絡傳出，官方由4月2日開始，要求各影片平台要將日本動畫先送交廣電總局審核，獲批登記號及確實審查通過後才能播放。由於審查時間長，而且登記號總數有限，日後能夠在內地正常播放的日本動畫將較以往大減，而連載中的新作也未必能在第一時間看到。內地著名影視平台B站之前曾獨家購買多部日本動畫的版權，有指也都無法上架。不過官方至今仍未有任何正式通告。

B站目前動畫播放時間表，過去及未來一周僅有數部動畫推出，個別日子甚至空白，即代表未有新作上載。有網上消息指出，為逃避政策要求，B站將許多日本動畫已變成「僅限港澳台地區」、「僅限台灣地區」，以便內地網民自行「翻牆」收看。

B站的舉措惹來網民不滿及哀號，有人抱怨被迫翻牆；亦有人嘲道，這是個拜祭廣電總局的清明節。

網民意見：

湯臣-Tommy：好一個先審後播，又是拜祭廣電局全家的一個清明

寫作昕子讀鈴醬 ：先審後播？那通靈王一年番，如果我執意等B站的話我得明年才能看到？

七海建人想領退休金 ： 無所謂了惹，b站看不到其他平台也看不到，想看只能看盜版要麼翻牆了

該用戶名已被佔用_c ：b站好一個先審後播 正版受害者4月基本沒番可以看了

中央社／新浪微博

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