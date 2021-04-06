中國國家主席習近平今年2月才高調宣佈，中國脫貧攻堅戰取得全面勝利，創造了「人間奇蹟」，似乎意猶未盡。國務院新聞辦公室今日舉行記者會，發表《人類減貧的中國實踐》白皮書時再度強調，「脫貧攻堅戰全面勝利」是由習近平「親自指揮、親自部署、親自督戰」。不過，白皮書其中一章「國際社會對中國減貧提供支持和援助」，僅有寥寥340多字的篇幅，當中只提及聯合國及世界銀行的合作，對於外國其他的援助，則一概不詳述。而香港曾經發起的希望工程及其他救災與扶貧籌款捐助，更加隻字不提。

根據內地官媒報道，白皮書除前言、結束語外，共包括5個部份，主要回顧「100年來中共帶領人民與貧困作鬥爭，特別是中共十八大以來，習近平總書記親自指揮、親自部署、親自督戰」 的「脫貧攻堅戰」。

白皮書顯示，改革開放以來，按照現行貧困標準計算，中國7.7億農村貧困人口擺脱貧困，按照世界銀行國際貧困標準，中國減貧人口佔同期全球減貧人口70%以上，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標。這不僅是中華民族發展史上具有里程碑意義的大事件，也是人類減貧史乃至人類發展史上的大事件，為全球減貧事業發展和人類發展進步作出了重大貢獻。

在農村人口方面，白皮書顯示，中國貧困地區農村居民人均可支配收入，從2013年的6,079元（人民幣，下同），增長到2020年的12,588元，年均增長11.6%。貧困人口生活水平顯著提升，2020年貧困縣9年義務教育鞏固率達到94.8%、99.9%以上的貧困人口參加基本醫療保險、貧困地區自來水普及率提高到83%。

不過，最可圈可點的是，白皮書第五章中第二節的「國際社會對中國減貧提供支持和援助」，僅具體提及過去曾與聯合國發展系統和世界銀行在扶貧領域開展廣泛合作，卻沒有指出內地曾接受那些發達國家提供的援助、實施減貧合作項目，只是草草交代便算。至於香港過去對內地的援助，包括在不同貧困地方展開的扶貧助學的「希望工程」，以及每逢天災後的籌款捐助，連一個字也沒有描述。

最諷刺的是，在該段寥寥340多字的節段中，最後這樣寫道：「對國際社會給予的寶貴支持和幫助，中國人民永遠銘記在心。中華民族是懂得感恩、投桃報李的民族，中國始終在力所能及的範圍內為其他國家減貧和發展提供支持。」

中央宣傳部副部長、國新辦主任徐麟在記者會中強調：「中國仍是世界上最大的發展中國家，解決發展不平衡不充份問題、縮小城鄉區域發展差距、實現人的全面發展和全體人民共同富裕，仍然任重道遠。」

而新成立的國家鄉村振興局則承認，脫貧戶及邊緣戶有返貧風險，未來會設立5年過渡期，維持政策總體不變。

新華網／中央社

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