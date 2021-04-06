解放軍昨日證實，「遼寧號」航空母艦編隊正在台灣周邊海域進行訓練。官方喉舌《環球時報》今日（6日）報道指，解放軍「罕見點出在台灣周邊海域訓練」，還引述專家分析稱，未來對台作戰將「殺雞用牛刀」。日媒則報道，在美國拜登政府展現關注台灣之際，中共企圖誇耀海軍軍力，牽制持續關注台灣的美國。

《環時》指，「遼寧號」服役以來通過台灣周邊海域的次數已達10餘次，「因此遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練並不稀奇，但官方在新聞稿中直接點出『台灣周邊海域』，尤其說到訓練『有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力』則是非常罕見」。

報道又引述軍事專家宋忠平的說法，認為這次演練有很強的戰術背景，指出攻打台灣的重點策略就是「實現封鎖」、「對台灣東部的封鎖就是靠航母戰鬥群以及海空軍力量來實現」。文中更用囂張語調寫道：「航母在未來打擊『台獨』勢力上是有用武之地的，甚至需要殺雞用牛刀」。

另一名匿名軍事專家則向《環時》表示，遼寧號航母編隊從渤海、黃海、東海、過宮古海峽至西太平洋，然後經巴士海峽進入南海的跨區機動訓練已經常態化。在此前的跨海區機動訓練中，遼寧艦航母編隊從宮古水道穿出至台灣東北部海域，進入南海海域。

報道還說，美國「羅斯福號」航母艦隊於4日上午進入南海，「遼寧艦航母編隊經過台灣附近後，是否會與羅斯福號航母打擊群在南海『同框』值得繼續關注」。

日本放送協會（NHK）則報道，日本防衞省本月3日至4日之間，發現到遼寧號及另外5艘中共海軍艦艇通過沖繩本島與宮古島之間的海域，從東海航進太平洋，日本持續警戒、監控中共海軍艦艇的動向。

報道指，美國白宮發言人3月在記者會上表示，將持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力。此外，3月16日美日舉行外交及國防部長會議（2加2會談），確認台灣海峽的和平與穩定的重要性，美日持續展現關注台灣的立場。

《環球時報》／中央社／NHK

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