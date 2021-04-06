兩岸疫情最新數字：大陸昨日（5日）新增24宗確診個案，其中15宗為本土確診個案，全部都在雲南省發現，而輸入病例則有9宗，分別是山西4宗、上海4宗、廣東2宗、江蘇1宗。大陸累計確診90,329宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,048宗，死亡個案10宗。

雲南繼續出現本土確診個案，瑞麗市當局昨日（5日）決定，姐告國門社區，團結村委會金坎、弄喊片區（瑞麗大道以南），仙客巷和光明巷居民小組三個區定為高風險區域。從4月5日起，對瑞麗市重點區域內的重點人群啟動武漢肺炎血清抗體檢測；自今早開始，瑞麗市城區進行第二輪全員核酸檢測。

另外，上海自3月29日起接受外籍人士接種疫苗預約，民眾可透過「健康雲app」於網上預約，同仁醫院3日已有765人接種，5日有1,200人預約。據上海官方日前公佈的消息顯示，使用的是大陸製的病毒滅活疫苗，需接種2劑。有市民向台灣中央社記者透露，接獲通知指將接種科興疫苗。

而外籍人士若參加上海社會保障醫療保險，則享和大陸公民同等待遇；未參保者，則需自費每劑100元人民幣（約118港元）。接種的外籍人士需先出示預約日期、量體溫、簽署知情同意書和告知書等，再行接種。接種後需要留院觀察30分鐘，以觀察有無異常反應。澎湃新聞的報道引述前來接種的法國籍人士百荷表示，接種疫苗能讓她早點回法國，之後再到中國工作也更方便。

外界也關注在滬台人是否被納入疫苗接種範圍。近期一些台灣民眾表示已可預約，網上也有台人分享自己赴莘莊衞生中心接種疫苗的過程。不過上海的相關部門仍表示，目前未有台人可接種疫苗的正式消息。

國家衞健委／綜合報道

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