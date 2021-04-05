內地早前提出要在今年6月底前把新冠疫苗接種率提高至四成，各地各出奇謀吸引民眾接種。在接種率已屬全國最高之一的北京，有社區為完成接種的60歲以上長者送雞蛋。有消息指，北京近日傳召黨員幹部出席動員大會，當局要求黨員盡快接種以作表率，部份幹部更被下令除非獲得醫生豁免否則必須接種。

目標6月底5.6億人接種

繼早前北京大興區為完成兩劑疫苗接種的居民發放超市購物優惠券後，東城區的景山街道近日貼出告示稱，對完成疫苗接種的60歲以上長者提供鮮雞蛋5斤（2.5公斤）。另有網民稱，有些街道向接種疫苗者提供麵粉10斤（5公斤），而且是專車免費接送。《北京日報》報道稱，在朝陽區亞運村數百名建築工人昨在當局組織下前往接種，有人說「響應全民接種是每一個首都建設者的責任」。

彭博社報道指，按中國疾控中心定下在6月底讓5.6億人注射疫苗，即接種率達到四成的目標，意味着中國在未來三個月內就要再接種4.6億劑次的疫苗，相當於美國總統拜登在大致時間內所定目標的兩倍。報道引述至少三家國有銀行和一所主要大學的不願透露身份員工稱，政府近日一再敦促員工接種疫苗，如果他們拒絕必須提供正式的理由。美國外交關係委員會全球衞生問題高級研究員黃延中說，中國正在試圖追趕發達國家的接種率，「考慮到中國已經實施了更嚴厲的疫情防控措施，我認為中國最終可能強制民眾接種疫苗。只要疫苗供應和注射能力跟得上，強制注射不成問題」。

《北京日報》