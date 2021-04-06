新疆高級人民法院首次披露，一個被指以分裂國家為目標的犯罪集團，將民族分裂、暴力恐怖活動、宗教極端等內容編入少數民族語言教材，在新疆印發近2,500多萬冊，分發給232萬名維吾爾族在校學生及數萬名教育工作者，使用時間長達13年之久。

據內媒披露，領導這個犯罪集團的沙塔爾·沙吾提，1947年11月15日出生於新疆托克遜縣，曾任新疆維吾爾自治區黨委教育工委副書記、自治區教育廳黨組副書記、廳長、自治區基礎教育課程改革領導小組組長。

新疆維吾爾自治區高級人民法院黨組成員、副院長王浪濤表示，自2002年起，沙塔爾·沙吾提以分裂國家為目的，利用主持編寫、出版中小學民族文字教材工作之機，多次採取單獨授意和召集會議等方式，組織阿力木江·買買提明（時任自治區教育廳副廳長，已判刑）等人，專門挑選多名具有民族分裂思想的人員進入教材編寫組。

經法院審理查明，沙塔爾·沙吾提在傳達教材編寫、出版工作要求時，違背教材編寫宗旨和指導思想，以突出「地方特色、本民族特色、體現本民族歷史文化」為幌子，極力要求在教材中編入宣揚民族分裂、暴力恐怖、宗教極端等思想的內容，以達到「去中國化」的分裂國家目的。同時，沙塔爾·沙吾提身為國家工作人員，利用其職務上的便利或職權形成的便利條件，為他人謀取利益，多次收受他人財物共計價值1,505萬元人民幣。

經審查，涉及的問題教材共計84篇，其中2003版41篇，2009版43篇（其中22篇選自2003版「問題教材」）。在有關教材影響下，阿不都沙拉木·阿不都外力、木太力甫·庫爾班等人（均已判刑）參與烏魯木齊「7·5」打砸搶燒嚴重暴力犯罪活動；阿布力孜·熱西提（已判刑）參與「4·30」烏魯木齊市火車南站暴力恐怖犯罪活動；阿提坎木·肉孜（已判刑）參加中央民族大學前教師伊力哈木·吐赫提為首的分裂國家犯罪集團，並成為其骨幹。

沙塔爾·沙吾提因涉及分裂國家罪及受賄罪，被法院判處死刑，緩刑執行二年。據悉，沙塔爾·沙吾提認罪悔罪，未提出上訴。

中央社

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