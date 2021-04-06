台灣監察院今（6日）公佈最新一期廉政專刊，根據總統蔡英文最新財產申報，存款共約5,284萬元新台幣（下同，約1,463萬港元）、股票413萬元（約114萬港元），存款較去年3月的申報資料多了400多萬元（約110萬港元），但與2006年擔任行政院副院長任內時有逾1億元（約2,770萬港元）存款相比，蔡英文上任總統後，財產大幅縮水。

根據財產申報資料，蔡英文名下尚有位於文山區、內湖區2幅土地，以及2本自己的著作，另有事業投資110萬元（30萬港元），是位於台北市中正區的東道有限公司，以及每月9萬元（2.5萬港元）的租金收入。財產申報也顯示，蔡英文另有4幅土地，分別為台北市松山區2幅、台北市大安區1幅、新北市永和區1幅及2個房產，位於台北市大安區、新北市永和區，交由台灣銀行信託。

另外，交通部長林佳龍的資產同樣受關注。資料顯示，林佳龍夫婦共申報存款約1.5億元（約4,150萬港元），有價證券1.34億元（約3,700萬港元），現金35萬元（9.7萬港元），兩人身家近3億元（約8,300萬港元），2年內存款還增加2,452萬多元（679萬港元）。

林佳龍妻子廖婉如為奇美實業創辦人許文龍的外甥女，根據最新一期財產申報，林佳龍夫婦去年11月27日登記申報時，名下還有土地1幅、位於台北市中山區物業2個等。信託方面，夫婦倆有1幅位於台中市西區的土地、物業2個，另有股票逾559萬（約154萬港元）。

台灣《蘋果新聞網》

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