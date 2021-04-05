【台鐵慘劇】太魯閣台鐵列車撞工程車導致50死、200傷慘劇。昨天最後一具遺體已救出，目前工作剩下隧道內第六、七、八節等三列車廂仍未移出。台灣蘋果新聞網取得當日事發後片段，發現肇事工程車司機李義祥冷眼旁觀乘客逃命，還與友人有說有笑乘涼吃檳榔。花蓮地檢署表示，目前掌握到在工地的人數「至少兩人以上」，與李義祥當日稱僅一人在現場的說法不同。

「我們是來幫你的，希望沒有傷到你，你也要自己幫你自己！」現場搜救人員進入隧道協助移出卡在第六車廂的軍人莊建致（21歲）第40號遺體時默念，最後莊的遺體僅有胸部被車體壓迫，遺體大致完整，下午由黑箱車送走往花蓮殯儀館修復。現場警察在路旁站成兩列，向莊建致遺體敬禮。

無名屍為YouTuber吳享宸

據悉莊早前在憲兵訓練中心受訓，適逢清明假期返回台東老家，未料搭上死亡列車。莊同父異母的姐姐，日前在鏡頭前聲聲呼喚弟弟，「我弟弟是我們家的寶貝」，令人心碎。莊的遺體被困四天，屬現場最後一具移出的遺體，但並非第50號遺體，他早前已確認身份及列入死亡名單。官方昨透露，第50號遺體屬於女性無名屍，目前較為殘缺，「不排除是其他傷者組織」，意味死亡人數可能再減一人。

第49號遺體只有殘肢，家屬未能辨認。昨透露DNA比對確認為吳享宸。吳在YouTube設有「心享事宸_韓德凱文森」頻道，其粉絲湧向他最後一條影片留言，祝願「一路好走」。吳母昨會見政府人員，提到兒子遺體需要修復時哭喊：「我一定要修復他……還要兩天……」，亦泣訴：「台鐵草菅人命！為甚麼要賣站票（企位）？還賣這麼多！」

警察查問司機面露不耐煩

台灣蘋果新聞網昨取得救護車的行車紀錄器，發現事故發生後，李義祥像路人甲冷眼旁觀乘客逃命，還與三名友人有說有笑，甚至還在工地休息處乘涼吃檳榔、打電話、玩手機，完全沒幫助事故旅客。警方上前詢問狀況，他還露出不耐煩神情，聲稱當天沒有施工，僅自己一人到工地查看。據悉三名友人事發時不在現場，只是事後到場。

早前流傳相片，李義祥與四人事故後於斜坡上觀看案發現場。台鐵稱初步查證後，排除四人為工人。有兩名傷者親戚稱，當日脫困後爬上去斜坡休息，剛巧站在李義祥旁邊，才被誤認為工人，兩人都上載當日車票作證。

花蓮地檢署檢察長俞秀端昨早稱，已扣查李義祥財產，目前檢方掌握到至少兩人以上在現場，與李稱僅一人於工地說法不符。昨晚俞再透露，昨已傳訊超過10人，包含疑似在場人士及相關政府監工單位，目前積極偵辦中。

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