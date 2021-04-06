台鐵太魯閣列車發生嚴重出軌意外，傷亡慘重。一名坐在第4卡車廂的男乘客事後在網上論壇「Dcard」上發文，貼出了當日的車票，表示「4月2日，408次4車40號，票價440元新台幣（約120港元）。也許這輩子都忘不了......」又指他至今仍心有餘悸，形容當時車廂內的情況猶如地獄，「此起彼落的尖叫聲跟哭聲是我這輩子聽過最淒厲的」。

男事主表示，當日他比平常提早了30分鐘到車站排隊買車票，原本他以為自己會站着回花蓮，沒想到卻意外買到了座位，「心中歌頌着幸運之神如此大方的站在我這邊」。直至第一次緊急煞車時，他覺得力道有點強，但仍不以為意，「畢竟往返台北花蓮八年的老乘客是不會被這種小事動搖的」。後來「一股滔天巨浪般的力道席捲而來」，他便隨着超煞車慣性向前翻到空中，之後「巨大的撞擊聲以及車廂磨擦隧道的地鳴，所有的行李全都灑落一地」，此起彼落的尖叫聲和哭聲是他一輩子聽過最淒厲的，「幾秒鐘的時間頓時像極千百年之久，地鳴聲、尖叫聲在心中迴響着」。

男事主其後冷靜後觀看四周，發現車廂一片狼藉，沒有燈、沒有空調，空氣中瀰漫着電路板的焦味。他回神過來，發現車廂的夾門已經變形，許多乘客被椅子夾住無法動彈，這時有人提醒「活的先救」，令他感觸很深，「很冷，但卻是事實」。

男事主最後表示，「假如我的位置是再往前一排，那被夾着腳的會是我，假如是再往前坐兩排，那OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest，到院前死亡）的會是我，假如往前一個車廂搭乘……也太多的因果在腦中徘徊，無限的假設無限的恐慌，彷彿冥冥之中天自有定。生死有命，富貴在天。像錢財，像權力，是你的就是你的，不是你的老天要收走你也沒的商量。生命很脆弱，但也因為脆弱所以值得珍惜，生命的光彩稍縱即逝，把握好擁有的光陰，珍惜當下每一刻。」

網民均表示非常難過，留言：稱「要不是你的照片，我們真的無法知道衝擊力到底有多麼的巨大，當下的大家一定都很驚恐」、「願死者安息，我們都能好好珍惜活着的時間」、「無法體會那種感受，但請你好好過下去，努力遺忘克服這沉重的陰影」。

另外，花蓮慈濟醫院院長林欣榮今日（6日）表示，現時留院共有17人，預料稍後時間會再有2人出院；其中在深切治療部的李姓台鐵女員工的先生及小孩原本在國軍醫院，兩人均是輕傷，且已於周一（5日）轉院至慈濟，一家三口預計住在同一間病房，未來可安心養傷。

至於周二可望出院的兩名病患，林欣榮指其中一名是骨折，臉部有很多傷口，「由於她這幾天睡不好，慈濟的護理同仁送給她一個平安符，她就握着平安符，安心睡一整個晚上，沒有做惡夢」。另一名是70多歲的婆婆，因為胸部被撞擊疼痛，原本擔心其心臟有問題，但抽血檢查後證實沒有大礙。

Dcard／台灣《蘋果新聞網》

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