武漢肺炎繼續在全球肆虐，各國對防疫用品特別是口罩需求殷切，雖然中國經常強調面對疫情要各國共同合作，但中國製的口罩似乎就在拖其他國家民眾防疫的後腿，加拿大有傳媒將10款中國製KN95口罩拿去檢測，結果發現6個品牌不合規格，其中一款的過濾懸浮粒子僅得約20%，遠底於標準的95%。有醫生質疑加拿大當局未有把關，讓中國製的劣質產品流入。

加拿大國家廣播公司（CBC）從國內大型零售店及網購平台亞馬遜等，隨機採購10款品牌的中國KN95口罩，委託多倫多大學公共衞生學院進行測試，結果發現，6種品牌不合規格，測試中過濾效能最差的是一款名為「Seal Goods 」的KN95口罩，只能過濾大約20%的懸浮粒子。

自由亞洲電台報道，在加拿大開設醫療診所的李惜林受訪時指，很驚訝市面上有這麼多劣質的中國產品，認為政府的抽查力度太低。 「（保護力）連一半都不過，那你這個產品是怎麼回事？怎麼在市場上流通？所謂的KN95，這樣沒有保護的東西，居然會通過檢驗，然後還運到加拿大這邊來。」

而加拿大卑詩大學牙醫學院教授山人幸琪則指，去年4月加國政府向中國訂購100萬個KN95口罩，後來全數退貨，已暴露中國口罩品質不佳的問題，建議民眾如果要選購醫療用口罩，不要買中國製造。她又說，來自中國的朋友也都避免買中國口罩，會選擇台灣或日本製造的口罩。她認為不及格的中國口罩不能保護配戴者的安全，醫護人員和其他高風險的人需要特別注意去選擇。

報道又提到，有中國製的口罩盒的包裝上印着美國食品藥物管理局「FDA」的字樣，但局方表明FDA商標不得用於私營公司的產品上。 美國加州聖地亞哥專職檢測口罩的醫生傑·帕克（Jay Park）提醒消費者，如果在產品包裝上看到FDA商標，顯示該產品有可能是劣質或假冒。

N95口罩是美國制訂的規格，產品須經美國國家職業安全衞生研究所（U.S. National Institute for Occupational Safety and Health）測試及認證。KN95口罩則是中國製的N95口罩規格，是中國政府參照美國定義的口罩標準，宣稱過濾效率大於或等於95%。

加拿大亞馬遜和沃爾瑪都稱，一旦查獲不及格的產品就會下架。加拿大衞生部表示正監視有關偽造、欺詐和未經授權的個人防護設備的信息，一旦確認違法將禁止在加拿大出售。

自由亞洲電台／CBC

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