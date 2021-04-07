台鐵太魯閣列車慘劇導致最少50人死亡，其中以卡在隧道內的第8節車廂死傷最嚴重。繼台鐵人員於周二（6日）下午移出第7節車廂，第8節車廂亦已於周三（7日）凌晨被拖出隧道，車體支離破碎幾乎成廢鐵。交通部長林佳龍已趕抵現場勘查，現場有人燒紙錢祭拜，向事故罹難者致哀。

國家運輸安全調查委員會周二（6日）公佈初步調查結果及3秒的撞擊瞬間畫面，發現司機袁淳修雖緊急煞車，但最後仍以時速121公里撞上義祥工業社工程車，並戳破李義祥謊言，案發時工地現場不只李義祥的工程車在場。警方翻查閉路電視片段亦發現，案發當日上午約8時，李義祥曾與另一名男子駕駛肇事工程車，並載着廢輪胎到現場。

李義祥早前供稱，他是停車後巡工地，直到太魯閣號撞上工程車才知闖禍；警方表示質疑有關說法，將對他測謊。國家運輸安全調查委員會則表示，事發後第3天在清水隧道搜證時，找到肇事工程車被撞落的行車紀錄器記憶卡，經解讀發現工程車停在轉彎處時，旁邊還有挖土機在運作，工程車在發動的情況下滑下斜坡，衝入樹叢後熄火再翻滾下去。

警方亦發現李義祥在案發後未有立即打電話報警，而是先後致電勞工安全衞生人員、聯合大地工程顧問公司、東新營造林姓合夥人、黃姓負責人及台鐵花蓮工務段施工主任熊德育。

負責調查這次事故的花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，已傳召超過10人釐清案情，後續疑犯的數目不排除會增加，而台鐵早前申請扣押李義祥、義祥工業社及承包商東新營造公司的財產已獲批，並於周二（6日）查封其不動產、車輛、存款等共3.76億元新台幣（下同，約1.03億港元）。

有台鐵員工表示，實際損失費用或遠超過3.76億元，單是太魯閣號就高達6億元（約1.64億港元），另外還有人員傷亡賠償、營運損失、重鋪路軌、搶修費用等，實際金額可能超過10億元（約2.73億港元）。

台灣立法院交通委員會周三（7日）變更議程，邀請林佳龍報告事故肇因，而國民黨團亦要求成立調閱小組，並出動甲級強制動員令，要求所有委員至交通委員會登記發言。國民黨立委洪孟楷說，既然黨團要求林佳龍備詢，就會把該釐清的問題問清楚。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！