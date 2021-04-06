台灣乾旱嚴峻，中部地區制水。苗栗、台中、北彰化轉為紅色供水警告，昨起分區供水，首輪受影響者達80萬戶。居台中港人向本報表示，除儲水還調整店舖營業時間配合。氣象專家期望5月及7月會有明顯降雨紓緩。

推手機App提示供水狀況

苗栗、台中及北彰化昨起分區供水，「兩天停水，五天供水」，上次「供五停二」是2015年大旱，桃園及板新地區停水。台灣自來水公司在停水區設400多個臨時供水站，派水車機動補水，亦推出手機程式，讓巿民掌握狀況。大多巿民在連假期間預先儲水，大部份臨時供水站昨未見排隊人潮。有人認為「停水是不得已，可以共體時艱」。

台中市政府表示在停水期間，菜市場在繁忙時間會短暫供水，夜市飲食檔則改用儲水桶及即棄餐具。 台中赤熊拉麵的港人老闆娘Josephine，表示將提早關店兩小時，亦會用店內兩個巨型湯煲儲水，住家則用膠箱。台中獨居的港留學生阿東將用膠箱儲水，打算盡量減少外出：「始終你全日唔出街的話，都可以接受到唔沖涼。」

全台水庫水位持續下跌，若繼續未有明顯降雨。台灣氣象專家賈新興指今年一至三月，全台13個平地測站累積雨量104.61毫米，為75年來第四低，預計本月也不樂觀。從歐美等國的預報顯示，大部份預測梅雨季雨量是正常至偏少，提醒要有長期抗旱準備。

台灣蘋果新聞網