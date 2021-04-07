安徽熱電廠發生爆炸，導致6人身亡。事發於今早10時許，上海龍淨環保公司在滁州市定遠縣華塑熱電廠脫硫製漿罐頂，進行焊接堵漏時發生閃爆，6名工作人員從約5米高的罐頂墮下，1人當場死亡、5人送醫院搶救無效後死亡。

中企工人常被綁架集團盯上

法新社報道，尼日利亞警方指，有槍手從西南部一金礦開採場綁架兩名中國工人，並開槍打傷了他們的保安人員。報道引述當地警方發言人指出，綁架事件發生在周一下午4時許，槍手開槍打傷他們的兩名貼身私人警衞， 受傷的警衛人員事後被送往醫院。

報道又指，中國企業正在尼日利亞開展價值數十億美元的基礎設施項目，包括採礦、修建鐵路、機場和公路等，中企工人常被綁架集團盯上。

城管強拆財物散落廢墟

連日被江蘇省徐州市鼓樓區城管多次夜襲、威脅要強拆其住所的女子零露（化名）表示，本月3日上午，城管人員特意約她到辦公室「商談」時，趁機派人啟動挖掘機，將她的住所夷為平地，留在家中的妹妹及70多歲母親幸未有受傷，但全家的所有財物都被埋在廢墟裏。她表示相當無奈，往後只能與當局打官司，用法律方式維權。從北京請來的律師向她表示，要等「政府信息公開」的文件到手後，才能向政府提出一系列的訴訟。

安徽省應急管理廳官網／法新社

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