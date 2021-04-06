被指撰文引爆新疆棉花涉及強迫勞動爭議的澳籍華裔女記者許秀中（Vicky Xiuzhong Xu ）遭內媒起底後，近日再遭北京方面鎖定針對，微博上出現文章指罵她是「漢奸」、「妖女」，更指稱她吸毒、愛好「多人運動」。由「小粉紅」變成「異見者」的許秀中幽默地表示，有關文章點閱率已超過736萬，真是一個讓公眾警覺新疆正在發生甚麼事情的妙法。

許秀中今日在Twitter發文指出，網上正熱傳一篇題為〈叛國、吸毒、群交，90後女漢奸許秀中〉的文章，已達736萬點擊率，她在微博上的高討論度剛好讓公眾警覺到新疆正在發生的事情，還形容這真是一個有助宣傳的超棒方法。

不過，許秀中同時感嘆，現今在新疆發生的事情與45年前的文化大革命遙相呼應，但情況恐怕比文化大革命還要差勁。

曾自言由「小粉紅」變成「異見者」的許秀中，自2017年起開始在澳洲為《紐約時報》與澳洲廣播公司撰稿，除了專注與中國相關的議題外，她也在澳洲境內採訪維吾爾人，透過他們的證詞來揭露中國政府在新疆迫害維吾爾人與其他少數民族的情況。

2019年，她加入了主要由澳洲政府資助的澳洲戰略政策研究所，針對中國用科技進行大規模監控與新疆強迫勞動議題進行深入研究。去年3月，她與澳洲戰略政策研究所的團隊合作發表一份關於新疆強迫勞動的報告，揭露全球83間國際公司的供應鏈涉及新疆的強迫勞動，最後迫使這些公司公開表示拒用新疆棉。

「現在看到自己被幾十家中文媒體稱為『妖女』丶『漢奸』，覺得無奈又好笑。從卑微地『偷偷用英文給歷史留個底』到現在，硬是被國家機器抬舉成了禍及『數千萬中國人』的『女魔頭』。」許秀中本月1日已在Twitter罕有以中文回應內地連日來的「人格謀殺」與抹黑行動，重申自己會繼續報道維吾爾人的遭遇，因為已有超過百萬的維吾爾人被送進「教培中心」。

許秀中還提到，內地國安近年來開始脅迫在中國境內與她親近的人，他們除了被關押丶審問丶騷擾和孤立外，還有一個自稱偵探的人在YouTube散播與她有關的性生活爆料，對她進行「蕩婦羞辱」。

她寫道：「關押維族人和其他少數民族的『教培中心』的根源是漢族主導的政府對維族人和文化的徹底摧殘。在我的價值觀裏，作為一個人，作為一個在中國長大且佔盡資源優勢的漢族人，不可能袖手旁觀。」

去年12月，美國彭博新聞（Bloomberg News）北京分社的高級編導兼記者范若伊（Haze Fan），被中國當局以涉嫌危害國家安全拘捕，許秀中也曾在Twitter為那些冒險替外媒擔任記者或通訊者的內地人士呼冤，指他們工作艱困兼具風險，卻得不到應有保障，建議外媒給予更多保障。

德國之聲／《蘋果》資料室

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