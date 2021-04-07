新疆問題近日成為西方圍攻中國的最新話題，中國官方亦開啟新一輪的反擊行動。曾接受英國廣播公司（BBC）專訪的新疆官員表示，聲稱BBC播放的畫面與旁白解說，與他訪問時的內容完全相反。

央視昨日引述新疆黨委宣傳部副部長徐貴相時，未有提及內容完全相反的是BBC那個節目，僅引述徐貴相稱，新疆「歡迎」外國記者進行實地採訪，他本人就曾接待過BBC的記者團隊並接受他們專訪，但最後播出的內容卻讓他大跌眼鏡。

徐貴相說：「BBC來的時候，希望我們能做一些協助，我們徵求他們意見問希望到甚麼地方去看，盡最大努力去協助，他們也講了一些地方，我們做了很多安排，包括請他們看新疆反恐和去極端化的展覽，去新疆伊斯蘭教經學院，包括到教培中心以及和一些群眾面對面地進行採訪，這樣的安排他們是很滿意的，走的時候還說這種安排『超出了他們的想像』，比他原來設計的還要豐富，另外一點我們也沒有對BBC的採訪有任何干預的行為。」

不過，徐貴相表示，BBC這個節目後來播放的是教培中心正常的教學生活的畫面，解說內容卻是完全相反，「我認為這是矛盾的，而且是在欺騙觀眾認知，這個畫面和他的介紹是完全是對不上號的，所以我認為這個節目做得不成功，他們嚴重歪曲了事實，因為新疆的真實情況根本就不是他所說的那樣，作為一個國際知名的大牌媒體，他這麼播出以後肯定對新疆是一個歪曲，也會嚴重誤導國際輿論，但我相信世界上還有很多有識之士，他們都有自己的客觀、理性、獨立的判斷。」

徐貴相強調：「有些人說我們不允許西方記者來新疆，這是不存在的，因為新疆是中國的『開放地區』，我們一直抱着非常熱誠的、歡迎的態度，希望國外的媒體，包括西方的一些媒體都到新疆來看一看，從實際情況來看，有通過外交部等有關部門統一安排來新疆採訪的，也有自己來參訪的，不管是哪種渠道來的，我們都是非常歡迎的。」

內地當局早在今年2月，以「維護國家利益」為由，禁止BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，當時，官方媒體聲言這次行動，是中方「維護國家利益的正義舉措」，亦充分表明「中方決不接受假新聞、反對外國媒體借虛假報道攻擊抹黑中國的嚴正立場」。

徐貴相作為新疆宣傳部門第二把手、自治區政府的發言人，他曾經在北京出席交部記者會，炮轟西方制裁新疆「毫無道理」，他雖然聲稱不應將「經濟行為政治化」，但在記者會上卻點名批評時裝品牌H&M，指該公司「盲目跟風」，「參與其中做幫兇」，更稱「中國人民不好惹，將不再購買H&M的產品，反問集團是否還能在中國撐得住，賺中國人的錢」。

央視/ 《北京晚報》/ 多維新聞網

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