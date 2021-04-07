32年前（1989年）的今天，台灣《自由時代周刊》創辦人鄭南榕，遭國民黨政府指控意圖分裂國土，以叛亂罪拘捕。鄭為爭取百分之百的言論自由而拒捕，並當場自焚，最後在雜誌社內身亡，終年41歲。自2016年開始，台灣政府將這天定為「言論自由日」，以宣揚自由民主的精神。台總統蔡英文今在Facebook發文紀念鄭南榕，指言論自由得來不易，大家要互相提醒，一起讓台灣的民主和自由越來越強韌。

蔡英文在FB分享民進黨追思鄭南榕的貼文，並指，今天是4月7日言論自由日。回顧台灣民主化的歷史，今天擁有的言論自由，確實得來不易。正因為這樣，大家都需要守護這項珍貴的自由。尤其，這幾年每當台灣遇到災害時，也會出現一些不實資訊在流傳，其中甚至包括來自境外的假訊息。

蔡指出，只有多查證、辨識假訊息，才能減少被誤導的機會，才有辦法讓各種豐富的討論更具意義。「盼望大家，在珍惜言論自由空間的同時，更要互相提醒，一起讓台灣的民主和自由，越來越強韌。」

民進黨在FB發文表示，1980年代，黨外運動風起雲湧，其中最重要的人物之一鄭南榕，創辦自由時代雜誌社，批判時政，也發起活動，獲得民眾廣大的迴響。鄭的影響力給威權政府極大的壓力，不僅雜誌被查禁，甚至被控涉嫌叛亂罪，但他從未屈服政府的壓迫，更將自己關在雜誌社內，誓言爭取百分之百言論自由。

1989年4月7日清晨，為逮捕鄭南榕，警察向雜誌社發動攻堅行動。不願屈服的鄭南榕，最後選擇在總編輯室點燃汽油，用生命堅守民主的理想。民進黨指，「鄭南榕的理想與行動，啟發無數的台灣人，百分百的言論自由，則是鄭南榕留給我們的重要價值……我們相信，守護台灣的民主未來，就是紀念鄭南榕最好的方式」。

中央社／三立新聞網／Facebook

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