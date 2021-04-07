壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人及民主黨前主席楊森今早在區域法院承認前年8.31在港島參與未經批准遊行罪，身在台灣的銅鑼灣書店店長林榮基今日在嘉義洪雅書房演講，他回應事件時稱，黎智英認不認罪，港府都會給個罪名，不要對判刑結果太樂觀。

林榮基在演講中提到，香港的情勢每況愈下，香港人要思考未來的方向。他認為「香港」只是個地理的名詞，生活在香港的人才最重要。香港人到英國、台灣、加拿大生活，有自己的語言、文化，等同把香港光復起來。有更多香港人到台灣，能跟台灣人一起保護台灣，還有更多選票，台灣沒有損失、有好處。

至於銅鑼灣書店在台灣重啟的作用，林榮基說，生活經驗中有時面對政治情況不太能理解、不知道怎麼面對，書店內有探討中港台的書，透過作者的論述，可以做為思考未來方向、作法是很好的啟發。

今天剛巧是台灣言論自由日，也是「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕殉道32週年，林榮基說，好的國家要保護所有人，如果為捍衞地方而需要一些人用激烈的方法犧牲，是很悲哀的事情。他自己認同鄭南榕的勇氣，但不贊同這個做法。他認為，黎智英、黃之鋒選擇繼續留在香港，但「一個人犧牲就夠了」，其他人可以先離開，到外面可以做更多事情。

洪雅書房房主余國信則表示，邀請林榮基來談獨立書店作為社會運動的可能，32年前鄭南榕為了捍衞自由犧牲，但社會運動手段有很多種，有的很激烈、有的提出溫和訴求，主要讓社會大眾知道，台灣的自由不是天上掉下來的，現在自由也不代表以後自由，這條路要永遠檢討、反省，獨立書店可以開演唱會、咖啡店、講道理，是能包容多元聲音的地方，適合作為社會運動發展的地方。

余國信又稱，林榮基到台灣開書店，也是為自由打拚，香港人可能無法靠自己改變命運，林重啟銅鑼灣書店，可做為替香港發聲、支援的地方，寄望重燃自由的火苗。

台灣《自由時報》

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