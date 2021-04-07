中國解放軍航母「遼寧號」艦隊近日在鄰近台灣的海域進行軍演，引起日本防衞省、台灣國防部的關注，兩岸局勢持續緊張。解放軍軍機於周三（7日）凌晨三度闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），是本年最早的紀錄；台灣空軍駐守在台南基地及澎湖馬公「天駒部隊」經國號戰機其後緊急起飛攔截，並以廣播驅離。

根據廣播及航跡記錄，共機分別於周三凌晨4時29分、5時56分、6時31分進入ADIZ，高度為7,200米至8,500米，台灣空軍出動驅趕，並廣播要求共機立即迴轉脫離；「台灣西南空域」專頁指，中共軍機本月累計進入台灣空域6天，台灣空軍在本月的廣播驅離紀錄為17次；而共機今年累計已進入台灣空域81天，台灣空軍廣播驅離紀錄共計227次。

而長期監察美軍在太平洋行動的北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」就表示，美國海軍一架EP-3E電子偵察機自周三凌晨3時開始在台灣海峽南部領空飛行，並在清晨約6時在海峽中線南端進行偵搜，直至近8時仍在ADIZ飛繞，並強調這是「罕見的飛行路線」。Facebook專頁「台灣西南空域」亦證實有關消息，指中美軍機於周三早上在此空域進行對峙，並數度出入ADIZ。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，官媒《環球時報》旗下網站「環球網」 周三引述東部戰區新聞發言人張春暉早前的回應稱，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，並強調戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

有新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」亦發文表示，遼寧號艦隊在台灣周邊海域進行訓練，要特別關注其「帶刀護衛」055型導彈驅逐艦南昌艦，強調該艦是「一艘萬噸大驅，那就絕對不是普通艦船，被認為是中國作戰實力最強的主戰艦船」，而這也是南昌艦首次與遼寧艦搭配，「也顯示了實力」；文章又指，遼寧號和美國的羅斯福號在西太平洋「同框」，但「一個在保家衞國，一個是炫耀武力」。

另外，台灣國防部副部長張哲平周三（7日）回應「遼寧號」艦隊在鄰近台灣的海域進行軍演時表示，國防部有效掌握台海周邊以及中共軍機動態，亦會依照經常戰備時期突發狀況處置規定，做第一時間處理。而台灣空軍兩架F-5E戰機上月22日在台東外海擦撞墜海，空軍當時宣佈各機種停飛進行「天安」特檢，經過16天檢修後，周二（6日）F-5F雙人座戰機已經復飛；張哲平對此表示，復飛要按照標準，「資深的飛行人員先復飛，之後才換資淺的，等到大家都恢復飛行資格後，才會陸續開放單座機飛行」。

台灣《蘋果新聞網》／台灣《自由時報》／Facebook／Twitter

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