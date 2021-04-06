中共總書記習近平今年2月宣佈中國「脫貧攻堅戰取得全面勝利」後，國務院新聞辦昨發佈《人類減貧的中國實踐》白皮書，強調「中國特色減貧道路」為發展中國家提供借鑑。但對過去數十年來中國接受「部份發達國家」提供的減貧援助卻輕輕帶過，對港人在上世紀90年代支持中國扶貧助學「希望工程」更隻字未提。

隻字不提港人扶貧助學

白皮書稱，習近平在2012年底上台以來「親自指揮、親自部署、親自督戰」脫貧攻堅戰，到2020年底如期完成現行標準下9,899萬農村貧困人口全部脫貧。

按照現行貧困標準計算，中國7.7億農村貧困人口脫貧，按照世界銀行貧困標準，中國減貧人口佔同期全球減貧人口七成以上，提前十年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標。

國家鄉村振興局副局長洪天雲在記者會被問及中國現行扶貧標準是否低於世界時說，中國2011年把扶貧標準提高到人均年收入2,300元人民（2,730港元），對應貧困人口1.22億人，按照物價等指數今年是4,000元（4,748港元）左右。「中國貧困人口退出的標準是一個綜合性的多維標準，不僅僅是收入，還考量了貧困人口生存權、發展權的實現。總體來看，是高於世界銀行的極端貧困標準。」

新華網/中新社