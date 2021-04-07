作為全球動漫輸出大國的日本，過去有不少動漫製作公司都會將部份工序外判給中國，但時移世逆，動漫產業近日竟然出現「日中逆轉」。有日媒報道，由於中國的動漫市場不斷擴大，求才若渴，中國的動漫製作人才薪酬近年不斷攀升，相反日本卻停滯不前；現時，僱用一個日本人只需花僱用中國人三分一的價格，因此越來越多日本動漫工作室，倒過來成為中國製作公司的外包商。

據日本President Online網站一篇題為「僱一個日本人只需花僱中國人三分之一的價格，動漫製作產業出現嚴重『日中逆轉』」的報道指出，越來越多日本動漫工作室成為中國公司的外包商。

報道謂，以日本Colored Pencil動漫製作公司為例，應屆畢業生的工資高於行內平均水平，月薪約17.5萬日圓（1.24萬港元）。該公司還為員工營造良好工作環境，並有住房和交通補貼。提出這麼優厚的待遇，主要是因為日本動漫製作行業薪資太低，高待遇才能留住人才。

2019年調查顯示，在日本擁有正式職位的動漫製作人員僅佔總數的14%，除了一些大公司，很多都是合同制。對收入感到「滿足」的動漫製作者僅佔30%，另有80%的人擔心退休生活且有精神方面的壓力。

至於在中國，動漫製作人員收入要高出許多。根據招聘網站的數據，浙江杭州動漫製作者的平均月薪約為52萬日圓（3.7萬港元），北京約45萬日圓（3.2萬港元）。由於是高收入行業，在中國高校學習4年設計、素描等基礎知識並成為動漫製作者的人，如今非常多。

針對中日之間的這種差距，日本業內人士表示，對於市場不斷擴大的中國來說，非常需要大量日本動漫製作人員。即使付出日本年薪的3倍，對很多中國企業來說也不算甚麼，預計今後中企吸收日本動漫製作人才的競爭會更激烈。

Colored Pencil首席執行官江口文治郎說：「中國擁有雄厚資金，動漫數字設備齊全，動畫質量有明顯提升。而日本由於相關待遇糟糕，導致動漫質量下降，最終可能導致整個行業停滯」。

不過，亦有分析指出，中國的嚴苛審查制度，扼殺創意，始終難以挑戰日本作為全球動漫輸出大國的地位。

President Online/ 環球網

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