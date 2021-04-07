內地傳媒報道，近日安徽馬鞍山警方搗破一個以淫穢表演誘使網民參與網絡賭博的集團，涉及10萬餘賭客、涉案資金達600多億元人民幣（下同，約720億港元）。案件仍在處理中。

報道指，去年3月有網民舉報一款名為「櫻花直播」的手機軟件涉嫌網絡招嫖、賭博，經查該軟件是一款提供色情直播和賭博等的影片聊天軟件，在馬鞍山某公司機房的一部伺服務器提供下載鏈接。人氣女主播每日訪問訊息記錄高達2萬多條、充值記錄過萬。警方發現，軟件背後有一個龐大的組織系統，以公司模式運營，分為境外組織、業務推廣、資金結算、淫穢攬賭等部份。警方得悉資金人員與唐姓境外股東曾有聯絡，終於掌握身在菲律賓的唐X真實身份。唐X去年回國投案自首。

警方後來查明境外所有股東身份，相繼抓獲平台股東9人，並查明「櫻花直播」背後母公司老闆的真實身份。截至目前，警方共拘捕66名疑犯（其中賭博網站股東10人），凍結涉案銀行卡3,200餘張、賭資7,000多萬元（約8,400萬港元）。

《安徽商報》

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