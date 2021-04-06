台灣監察院公佈最新一期公職人員財產申報資料，總統蔡英文存款5,284萬元台幣（下同，約1,442萬港元），較她2006年擔任行政院副院長的時存款，不足一半。最近因台鐵太魯閣號嚴重事故而請辭的交通部長林佳龍存款達1.5億元（約4,095萬港元）。今次公佈資料中另一焦點，立法委員兼國民黨主席江啟臣，存款亦有2,051萬元（約559萬港元）。不過，這名史上最年輕國民黨主席，與妻子合共坐擁的物業，就有九幅土地和八棟建築物，面積達8.1萬呎。

據監察院昨日公佈最新一期《廉政專刊》，蔡英文在台北擁有兩幅土地，分別376及3,200平方呎，業權與其他人共有，按其擁有份數，價值達6,236萬元（1,702萬港元）。她另有兩本著作、投資公司110萬元（30萬港元）、股票413萬元（112萬港元）等。

補貼選舉存款大減

2008年資料顯示，時任行政院副院長的蔡英文擁有三幅土地和一處房產；存款金額高達1.1億元（3,002萬港元），惟她上任總統後，首次申報時存款只剩4,927萬元（1,334萬港元）。過去四年，她的存款一直維持在4,800至5,200多萬元。蔡英文去年曾被問及存款縮水，她當時解釋，擔任行政院副院長後任職的一些工作沒有薪金，加上其後歷經幾次選舉亦造成支出，「不好意思財產只有減少沒有增加」。

江啟臣與妻子劉姿伶名下存款則有2,051萬元（559萬港元），較上期申報上升近四分一。她和妻子擁有的物業則多達17宗，總價值未有申報。二人投資8間公司，擁有豐田TOYOTA及凌志LEXUS汽車各一輛及基金等其他資產。資料又顯示，江啟臣夫婦前年出售一幅土地及2個建築物，套現1,650萬元（450萬港元）。

林佳龍一家存款為1.5億元（4,095萬港元），較上期申報增加2,450萬元（668萬港元）。另他手持股票價值亦達1.3億元（3,670萬港元）。其他財產包括她的妻子擁有的豐田RAV4汽車等。但兩人未投資任何公司。林佳龍的幕僚指，林存款增加，多來自妻子從娘家經營的生意中分配所得。

值得一提的是上月公佈的財產申報資料中， 衞生福利部部長陳時中存款雖僅359萬元（97萬港元），但他和妻子卻有10多個物業，其中2筆房屋貸款高達5,407萬元（1,475萬港元）。他又擁有高爾夫球證。其妻子擁有2件價值170萬元（46萬港元）的樂器等。

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台灣監察院/台灣蘋果新聞網