今天是台灣言論自由日，也是《自由時代周刊》創辦人鄭南榕逝世32周年紀念日，高市議員黃捷在Facebook貼出一張被關在籠子裏的大嘴巴圖，突顯言論自由的可貴；她強調言論自由應保障，但絕不是可亂散佈假消息，並表示在中國言論自由度每況愈下，台灣更要為噤若寒蟬的中國人發聲。

黃捷指出，鄭南榕出版《自由時代周刊》宣揚「台灣獨立運動」，是當時黨外重要雜誌，也因此遭國民黨政府指控叛亂而被通緝，當時期刊封底都會放上這個「大嘴巴」，象徵1980年代戒嚴體制下禁不了的自由言論，牢籠與繩索象徵追求自由的渴望。

黃捷表示，台灣解嚴至今，言論自由逐漸得以保障，台灣也一直是亞洲新聞自由度最高的地方，但言論自由絕不是可亂散佈假消息。台灣以言論自由為榮，過去在爭取言論自由時，許多國際友人給予台灣幫忙，台灣都感念在心。

她說：「東突（新疆）、圖博（西藏）、香港的處境仍十分艱難，基本人權都逐漸遭中共政府蠶食鯨吞，更遑論言論自由，中國的言論自由度更是每況愈下，從網路長城到遊戲的「習近平小熊維尼」，手遊出現『翠』字都遭審查，就連國外品牌、企業，中國都要進行『愛國審查』，看在曾走過這段路的台灣人心中，真是充滿無限感慨，也因此，台灣更要為噤若寒蟬的中國人發聲。」

黃捷謂，她會繼續捍衛言論自由，也要請大家一起守護台灣言論自由的成果，同時也要對假消息提高警覺，多一分求證，少一分損失。

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