傳統習俗春秋二祭流行「太公派豬肉」，代表祖先賜食，但在廣東汕頭，今年清明節期間則有「土豪派人仔」，有富貴族人向參與追思活動的同村成員每人派發4,000元人民幣（下同，約4,747港元），即使不同籍貫人士亦可獲500元（約593港元），有收錢阿叔笑到合不攏嘴。鎮政府事後發通報要求村民自覺抵制低俗之風，惟不少網民都支持事主與同族人分享，認為並無不妥。

本月3日，汕頭潮陽區銅盂鎮洋美村有祭祀儀式，現場有過百人出席。片段見一捆捆紅色百元人民幣鈔票，像磚頭般堆在先人墳前，旁邊還放置不少祭品。完成祭拜儀式後，一位土豪現場派錢，不分老幼都排起隊來領取。

內媒報道，同族追思人員每人可領4,000元，其他人不分年齡籍貫，每人皆可領取500元。現場非常熱鬧，不斷有人趕過來排隊參加追思，還有保安人員在場維持秩序。無論是大人小朋友，收錢後都掩不住心中的喜悅。

不過即使只是向同族人士派錢都可能觸動政府的神經。銅盂鎮政府4日發佈通報稱，民政等有關部門已介入調查，呼籲村民自覺抵制低俗之風。而汕頭市委宣傳辦工作人員亦向內媒表示，自己是土山土長的汕頭人亦聽過相關習俗，相信當事人向同族人士派錢是其個人行為，有關部門正在處理，很快會有結果。

新浪微博／《羊城晚報》

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