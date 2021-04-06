「一盅兩件」，是不少廣東人的最愛，更讓無數外國人着迷。上月底，全國赫赫有名、人稱「勛叔」的「粵點泰斗」陳勛師傅在廣州逝世，終年97歲。1983年，14歲入行的陳勛已提出將蝦餃、乾蒸燒賣、叉燒包和蛋撻歸結為粵式點心「四大天王」，讓粵點在全國打響知名度；其「玉液叉燒包」，更曾日賣千籠，他發明的「炸両」和糯米卷，更是不少人的至愛。勛叔的去世，讓中國飲食界痛失一個經典人物。《蘋果》日前訪問勛叔其中一名徒弟，由他憶述這位點心巨匠的往事，更稱「傳承宏揚下創新」讓自己終身受用，銘記於心。

「90年代，我機緣巧合下認識勛叔，佢指導我都有近20年，我去到邊度做，佢就去邊度指導我……」現任廣州僑美餐飲集團點心總廚黃認穩，憶述自己與勛叔過去近30年的片段時指，勛叔成名作是玉液叉燒包，「呢個玉液叉燒包雖然唔係佢創，但佢改良咗，之後仲提出用『蝦餃、乾蒸、叉燒包和蛋撻』作為『粵點四大天』」。勛叔生前曾向傳媒透露，好的叉燒包要訣是「酸鹼中和」，皮餡比例要符合四六，外形要做到一個雀形，蒸煮時，要叉燒包加溫達至適當的「爆口」。自己當年在廣州六國飯店工作時，「玉液叉燒包」是當年的熱爆點心，曾創下一賣千籠的佳話。

不少香港人愛吃的「炸両」和糯米卷，原來都是勛叔的傑作。中共建政後，糧食相對缺乏，勛叔就將油條放入腸粉內做成炸両，同時又用糯米代替肉餡，製成糯米卷。

黃師傅指，勛叔為人謙和，「不會擺老資格款」，看到出品有問題，就會善意提出意見和耐心教導，「我哋有嘢問，佢都好肯教」。讓黃認穩銘記於心，是勛叔對廚藝提出「傳承宏揚下創新」的態度，「依家食材和設備同以前唔同，佢好肯接受新事物，一直活到老學到老」，這亦正正是勛叔曾在訪問中提出，廣式點心離不開「洋為中用，古為今用，中西並舉，南北結合」的宗旨。

1983年，第一屆全國烹飪比賽在北京人民大會堂進行。當時代表廣東做評判的勛叔建議，將叉燒包、蝦餃、乾蒸燒賣、蛋撻這四種點心拿去參賽。

黃師傅又指，勛叔為人低調，「每年做生日只有我哋幾師兄弟同埋幾個朋友食飯，一圍枱10個人都唔夠，我哋想擺多幾圍都唔畀，佢話費事請得呢個又請唔到第二個。」對於勛叔的離世，黃師傅認為是廣東點心和飲食界損失，「我哋失去精神支柱，起碼少咗一個泰斗『鵝』（嘮叨）我哋……」

在上世紀30年代，14歲的勛叔在廣州七妙齋酒樓做學徒，師從業內名聲響亮的點心師陳熙、崔強。1946年，勛叔獲推薦到廣州著名的六國飯店，兩年後晉升為點心部主管。當時年僅20多歲的他設立「星期美點部」，每周推出不同招牌，涵蓋蒸、焗、炸、煮、炒等款式。勛叔和「點心狀元」羅坤以傳統叉燒包為基礎，共同創製了形似雀籠、餡汁飽滿、入口不黏的「玉液叉燒包」，且是「即點即蒸」。有指，連中共軍委前副主席葉劍英和聶榮臻都曾品嚐過勛叔做的點心。

勛叔另一個得意之作，是「菠蘿浴日」。有指北宋詩人蘇東坡經過廣州時曾登亭看日出，因景色壯麗而寫下了《南海浴日亭》。美景被譽為宋元羊城八景之首的「波羅浴日」。陳勳就推出了一款名為「菠蘿浴日」的甜點，一時間風靡羊城。

另一款擁百年歷史的點心「赤繩欣繫足」，勛叔亦加以改良，將原本用以綁住鴨腳、鮑魚、瘦肉、筍的鴨腸換成腐竹。

《蘋果》記者／《南方都市報》／央視／金羊網

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