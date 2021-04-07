台鐵太魯閣號上周五（2日）發生嚴重出軌事故，倖存乘客及罹難者家屬都受到創傷，許多人難以入眠，對一丁點聲響都很敏感，容易聯想到當時情景。慈濟醫院心理治療及諮商中心主任林喬祥接受台《蘋果新聞網》專訪時表示，若一個月後才有徵狀，或症狀持續超過一個月，就是所謂的「創傷後壓力症候群」，需要醫療評估跟協助，提醒應盡可能自己去察覺，有任何不適一定要尋求協助。

一家三口跨屍逃離又哭又嘔

坐在第7節車廂的羅凱文一家三口逃過死劫，不過，羅妻及11歲羅小妹因腰椎骨裂，目前仍在衞生福利部花蓮醫院留醫。雖然幸運生還，但事故現場斷頭殘肢、血肉模糊的畫面在腦中揮之不去，一家人出現創傷後壓力症候群。

羅凱文與曾紫慧是台東人，每年清明節都會攜女兒羅可芸回台東掃墓，本月2日他們搭上408次太魯閣號列車，與親戚坐在第7節車廂。列車撞擊後，羅凱文小腿遭削掉一塊肉，意識清楚也可行走。在漆黑的車廂中，他第一時間打開隨身手電筒並查看四周，找到腰傷的妻女，還扶起一名頭部血流不止老伯。一家人在救難人員協助下，從車門的小洞爬出脫困並就醫。

事故後第4天下午，羅家人在病房內接受台《蘋果》採訪，卧床的羅可芸笑得燦爛，記者讓她談談事發經過，她爽快地答應，卻突然說：「晚上我不行。」原來，當黑暗襲來，她不敢獨睡，要父親陪伴才能入睡；曾紫慧被救難人員送到醫院時就情緒不穩，不時哭泣，要靠藥物入睡；羅凱文的心理也傷得不輕，但還是扛起照顧妻女的責任，他說，有到廟裏拜神，尋求心靈上的支持。

羅可芸憶述，事發時正在睡覺，被嚴重撞擊驚醒後，發現自己被東西壓住，車內有人大聲尖叫，接着聽到爸爸呼喚她，當時她無法言語，但動了動手指，跟着就被爸爸一把抱起放在坐椅上。她說，當時看到車廂內有人奔跑，地上滿是鮮血，玻璃碎片掉滿地，還有人一直在找姐姐，她以為是在夢境，還用手捏了臉，結果卻是真實情境。她說，要逃出車廂時，救難人員還叮嚀她「看前面，不要看下面（地面），下面有好多可怕的東西」。

曾紫慧則被現場的斷頭、殘肢嚇壞了。她說，事發後她身上沾滿其他傷者的血迹，心裏很害怕，耳邊有乘客哭喊聲，有人喊着請大家幫忙找姐姐、找丈夫，結果發現他們分別在車廂前後的廁所內被夾死，其中一人被擠壓在斷裂的鏈條中，血肉模糊。

曾紫慧說，救難人員在車門鑿開洞後，指引乘客鑽洞逃生，還提醒地面有大體（屍體），不要往下看。「但怎麼可能？」她說，跨過大體逃生時，連聲說對不起，忍痛鑽出車廂後，走在鐵軌上，沿路看到的很多殘破的身軀，第6車廂就吊着一個小小的身軀，身上還披着背帶，手腳還在，但是頭不見了。她哽咽地說，自己也是媽媽，但她無能為力，只能經過，內心很想哭，在救護站還有救難人員對一名斷腿、臟器外露的乘客進行心肺復蘇（CPR），「沿路就像是人間煉獄一般，不想看卻無法不看到」。這段經歷，即使是聆聽的旁人，也都覺得毛骨悚然。

羅凱文則透露，當時僅受到輕傷，安頓妻女後，本想找逃生路線，查看通道有沒有障礙物，或協助其他乘客，但打開手電筒，到處都是恐怖的景像，有大體、屍塊、肉團，怵目驚心。

驚魂未定的一家人到了醫院，羅可芸還能向醫護及社工人員描述與媽媽在逃生途中看到的慘狀。她說，她在現場沒有哭，社工姐姐還說，聽了她的描述都覺得可怕，但她卻回說不害怕。然而，說不怕是假的，醫生診斷母女倆都罹患創傷後壓力症候群。

27年資歷消防員：睡不着不敢吃肉

有嚴重心理創傷的，不止生還者，還有搜救人員。馳援救災的基隆市搜救隊在事發當天下午2時許抵達，參加救援的小隊長張峻騰說，從事消防工作27年，第一次知道何謂屍橫遍野，太多的遺體躺在鐵軌旁。他憶述，他們6人小隊先進入隧道，原本只是沿車廂搜索，這時無線電傳來命令，要搜救隊直奔第7、8節車廂，那裏有為數不少的民眾需要救援。他們便徒步沿路軌前進，沿途有看見蓋上白布或屍袋的遺體，空氣中充斥血腥味與機油味道。

在黑暗的第8節車廂中，他們藉頭燈發現1具女性遺體卡在凌亂的座椅中，身軀已扭曲變形，隊員小心將遺體放置到屍袋，然後循着車廂用手將其他不明屍塊撿起，陸續裝進屍袋內。當時他想，一定要好好送這些罹難者最後一程，盡量能讓遺體完整，一塊都不能少。

張峻騰強調，以往參與搜救任務，難免接觸罹難者遺體，遺體幾乎保持完整，但這次救援，讓他感到不可思議與害怕。他第一次看到這麼多遺體，他很想哭，卻只能強忍眼淚繼續搜救與搬運。事發至今已第4天，晚上一闔眼想到當時的情景，就無法好好睡，還不敢吃絞肉。所幸基隆市消防局有辦理心理諮商，他也建議年輕的搜救的隊員不要讓自己陷入過往漩渦，畢竟消防員是在幫助人，是在做好事。

同樣參與救援的新北消防局特搜大隊組長周祐陞說，進入車廂內第一眼看去就像是被轟炸過。從第6節車廂進入內部，看到許多乘客被擠壓變形，更多人體組織四散着，還有失去生命迹象的傷者被椅子壓在下面。之後走到第8節車廂，那裏只剩下右側火車殼，左側全部被削掉，完全看不出是車頭。

他說，印象最深的是在第6節車廂內，一名小妹妹已無生命迹象，消防員用屍袋將她包裹後運出車廂，之後又在通往第7節車廂的鐵路的破片殘骸裏，發現兩名沒有生命迹象的傷者，而最嚴重的在第7節車廂，一名沒有生命迹象的傷者因嚴重擠壓致臉變形，又困在茶水間內，要出動更多隊員才順利將他從車廂內拉出。

事發當天原本休假的花蓮縣特種搜救大隊長簡弘丞說：「到達第6車廂時，裏面非常慘，到處是屍塊、血水，許多民眾被拋飛，倒卧在地，更有1具小孩的大體吊掛在車廂內。」而在最慘的第8節車廂裏，傷者和罹難者交錯堆叠，只能移動大體，才能救出傷者。由於救援初期人手不足，只能忍痛放棄救「黑卡（已明顯死亡者）」，優先搶救還有生命迹象的重傷患者。簡弘丞說，隧道內夾雜的柴油味、血腥味及屍臭，加上空氣污濁，幾度讓他撐不去，「可是想到救傷是我的職責，仍是咬牙苦撐」。

簡弘丞說，不少同袍當晚回家後，只要闔上眼睛，當天的慘況浮上心頭，根本睡不着，連續幾天還出現恍神、放空的情形，長官也已安排心理諮商師輔導，希望同袍能盡快走出陰霾。

醫生提醒自我察覺 尋求醫療協助

林喬祥及慈濟精神醫學部的醫生，5日開始在花蓮殯儀館設置專區，提供家屬、第一線救助的警消、協助辨識者、媒體攝影等心理諮詢的協助。

林喬祥指，可能出現的3大類創傷症狀：第一類，一個月內有急性壓力反應，非常敏感，對聽起來像是碰撞聲音或火車聲音就會驚惶，或出現情緒低落，對於倖存感到罪惡感；第二類，會不斷回想事件經過，睡着也會做惡夢；第三類，則是會迴避事件的訊息或狀況，無法接觸與討論。

林喬祥提醒，這些徵狀有些人在事件過後就發生，但也有前期看起來還好，經過一段時間才出現，若超過一個月才發生，或一個月內出現症狀，卻持續超過一個月，這就是「創傷後壓力症候群」，真的需要醫療評估跟協助。而除病患外，事故家屬雖然不在現場，但家人離開也是一種傷痛，參與救災的相關人員也目睹現場，這些人一樣需要被關照。

台灣《蘋果新聞網》

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