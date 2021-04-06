解放軍前晚證實「遼寧號」航母日前在台灣周邊海域訓練後；美國海軍第七艦隊相隔數小時後也證實，「羅斯福號」航母戰鬥群周日（4日）「再進入」南海。台灣國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤形容，整個台海周邊目前猶如第一次世界大戰爆發前的巴爾幹半島，雖然各國都不想引燃戰事，但戰火火藥桶已遍佈台海周邊區域中。

美軍第七艦隊的聲明說，這次是羅斯福號航母戰鬥群今年第二次進入南海，行動屬第七艦隊2021年部署一部份。戰鬥群在行動區其間，「將進行定翼機和旋翼機的操作、海上攻擊演練、反潛艇操作、協調戰術訓練等。」該戰鬥群1月底也曾進入南海，第七艦隊當時指其目的是為「確保航行自由，並建立有利於海上安全的夥伴關係」。

官媒：殺雞用牛刀趕絕台獨

《環球時報》稱遼寧號服役以來，通過台灣周邊海域的次數已達10餘次，「但官方在新聞稿中直接點出『台灣周邊海域』，尤其說到訓練『有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力』則是非常罕見」。

報道引述內地軍事專家宋忠平說，認為這次演練有很強的戰術背景，指出攻打台灣的重點策略就是「實現封鎖」、「對台灣東部的封鎖就是靠航母戰鬥群以及海空軍力量來實現」。文中更用囂張語調寫道：「航母在未來打擊『台獨』勢力上是有用武之地的，甚至需要殺雞用牛刀。」

路透社/ 《環球時報》