在台劇《女兵日記》中演出的男演員范子安，女友也搭上台鐵408次太魯閣列車，還坐在損毀最嚴重的第8節車廂，他得悉後，趕緊從台北開車趕到花蓮，未料卻親眼目睹殘忍一幕，女友的「好朋友」正牽着女友的手，還輕撫她的頭髮。

「一切都好不真實，真的太不真實了，多希望太魯閣號出軌只是一場夢，多希望今天所經歷所看到的事情也只是一場夢。」范子安今天在Instagram透露心情，指2日得知女友搭乘死亡列車出事時，一路哭着開車趕到花蓮，途中還拜託警察開路，才僅花了4小時抵達。坐在手術室外等待時，他眼淚完全停不下來，手一直發抖。

范子安指，前日（5日）他在沒有通知女友的情況下，再到醫院看望她。在病房外致電女友時，她說正在睡覺，但他卻看到，「一個男生牽着妳的手撥着妳的頭髮，那種親密的舉動，真的是『好朋友』。」當他告訴女友自己帶了一個朋友來看她時，看到女友緊張地叫身旁男生快離開。他上前問女友男生何時來的，她卻說自己在睡覺，不知道。而諷刺的是，當他到樓下冷靜時，男生竟問他：「知道你們感情出的問題在哪嗎？」

范子安寫道：「出事的前一個禮拜，妳還問我甚麼時候會求婚，我回答妳等我一定會的，出事的隔天晚上，我還傳了訊息跟妳說，等妳把身體養好，我娶妳，結果妳用這樣的方式回答我，謝謝妳。」

范子安難過地說，不想在這時做決定，但真的無法接受「背叛」這件事，「真的心碎」。他發文後收到不少粉絲的安慰，各家媒體亦相繼報道後，范子安現時已刪除該篇文章。

隨後他回覆台《蘋果》記者表示：「她已經心裏很受創，我寫的跟你要不要報讓全世界都知道沒有關聯。」被問到現在女友狀況如何？他回答：「我現在沒有想跟你們分享太多，謝謝謝謝！」

台灣《蘋果新聞網》

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