運安會昨播放太魯閣車頭監視器拍到的衝撞一刻，列車與工程車頭撞頭，後向左脫軌撞向清水隧道左壁，車頭削掉大半，才進隧道。

撞擊一刻片段只有三秒，但視角與司機袁淳修幾乎相同。當時太魯閣號出和仁隧道後一片晴朗，轉一個右彎看見工程車躺軌攔路，車頭正面對撞工程車，工程車殘骸四散飛噴駕駛艙玻璃，列車隨即出軌往左偏，下一秒直撞清水隧道左壁後進入山洞，車頭削掉大半，相信袁淳修當刻殉職，列車入隧道後再左撞右撞，繼續前衝，在距離洞口320米處停止。

案發當時首通視訊報案畫面昨亦曝光，當日一名女乘客致電母親求救，母親立即打119到新北市消防局，消防局打給女乘客時，由於流量限制，請其他男乘客加入新北市消防局官方LINE賬號，透過手機鏡頭將隧道及車廂慘況傳送出去，消防要求該男乘客按傷者情況分類，然後派人前來拯救。

台鐵損失最少2.7億

李義祥在事故發生後，未知有否打電話報案，但當地吊車公司施老闆稱在10時左右接到李電話，李焦急表示：「卡緊（趕快）咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來。」台鐵向花蓮地院申請，凍結李及李的僱主東新營造的不動產、車輛及存款等，涉3.7億台幣（約一億港元）。不過據台鐵人員估算，今次台鐵損失最少10億台幣（約2.7億港元）。台灣傳媒人羅友志估計，李或被控刑期最高五年的「過失致死罪」與刑期最高10年的「應作為而不作為之殺人罪」，視乎花蓮地檢署擁有證供而定。

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