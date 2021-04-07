台灣太魯閣列車上周五（2日）猛撞滑落至軌道工程車，釀成50死逾200傷的慘劇，運輸安全委員會昨公佈事發原因的初步報告，並透露全賴在事發後第三天從混亂的現場中，找到比1元硬幣還小的工程車行車記錄儀記憶卡，才得以釐清該車事發前動態，尤其發現該工程車在熄火後，還曾神秘在沒動力情況下移動位置，運安會委員昨更意有所指稱畫面會說很多故事，「現場沒那麼單純」，不止是有沒有拉手掣這麼簡單。

根據運安會昨公佈事發當時細節，2日上午9時28分，太魯閣列車以時速126公里速度，迎頭猛撞從邊坡滾落至路軌的工程車，半邊車頭被削掉，更衝進隧道320米才停下，工程車則瞬間解體，車頭被列車一路撞進隧道內，變成一團扭曲廢鐵，重要的行車記錄儀不知去向。

運安會委員李綱昨表示，所幸在4日尋回了工程車的行車記錄儀，且其中的microSD記憶卡毫髮無損。運安會直指該記憶卡是釐清事發原因的重要關鍵。由於記憶卡僅約1平方厘米大小，能在混亂的現場中找到，彷彿冥冥之中有老天爺幫忙。

據了解，當天台鐵正在進行隧道內車廂拖離作業，施工人員先將第4、5節車廂分離，再將第4節車廂拖到隧道口。正在現場的運安會人員意外發現殘破的列車中，竟夾藏着工程車行車記錄儀和記憶卡。運安會人員認為應該有兩張，故要求暫時停工以便找尋，但最終沒有找到。

這次事故，運安會每天至少出動10多位調查官在現場協助搜索資料。由於事故現場非常混亂，強烈撞擊下，土石、雜草、破碎車廂的鋼板、旅客行李、屍塊等全混在一起，而儲存重要資料的硬體都非常微小，且無法用儀器搜索，調查官只能用肉眼觀察，並戴着手套、口罩，蹲在現場慢慢地徒手挖掘、翻找，過程中還會翻到斷指、腦漿等。

所幸光靠這張記憶卡，已成釐清工程車滑落前動態最重要證據。運安會主委楊宏智昨表示，行車紀錄儀的畫面顯示，該工程車停車前正在經過一個急彎，彎道處左側還有吊臂車在作業，但轉彎時卻卡到彎道右側樹叢，當時駕駛就停車、熄火（位置2），畫面就在此停止了。詭異的是，運安會根據現場道路痕迹，推斷工程車在沒有啟動狀態下，曾移動至吊臂車所在的便道彎道左側（位置3），後續再從便道右側（位置4）滾落邊坡，才造成太魯閣號煞車不及撞上的慘劇。

楊宏智表示，行車記錄儀畫面在工程車熄火後就停止，之後是如何在沒有動力的狀態下移動位置，不得而知。但從運安會公佈的示意圖發現，當時在彎道處的吊臂車，其負責挖掘的大臂部份原是朝向便道，和現在航拍照片的方向正好相反。曾親自到事故現場的運安會委員李綱昨則提到，那個彎道非常難開過，又是下坡又側傾又滑，角度又大，十噸工程車要在這個彎道「迴轉」非常難。

對於工程車是否曾有藉着吊臂等其他外力移動？運安會雖稱有解讀現場其他工程車行車紀錄儀畫面，但只表示已和檢調有默契，牽涉到犯罪偵防，且與現場狀況還原無關的部份，將不會公開，工地現場實際狀況有賴檢調進一步追查、公佈。不過，李綱亦意有所指地稱，從影像可以看到很多事情，「現場沒那麼單純」，不是只有手掣有沒有拉這麼簡單，這些都有和檢調分享。

運安會表示，現取得的證物包括太魯閣列位於第1及8節車廂的行車記錄儀、列車自動保護系統及列車控制與監視系統，以及肇事工程車和現場其他車輛等各式行車記錄儀、挖泥機吊帶等。

台灣《蘋果新聞網》

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