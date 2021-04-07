有「敢言企業家」之稱的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午、其妻劉會茹、兩名兒子、兩名兒媳及公司高管等30人，去年11月遭河北警方以涉嫌觸犯尋釁滋事、非法吸收公眾存款等罪名拘捕。今日大午集團的顧問與律師被特警帶上警車，押往派出所，警方聲稱是依「治安管理處罰條例」，口頭傳喚他們問話。

大午集團法務總監楊斌在微博上公開今日被帶走的消息。他表示當時公司正進行第一季工作會議，可是，由公司法定代表、孫大午的長子孫萌所委任，公司臨時領導小組組長、孫大午二弟的妻子宴玉香與楊斌、公司顧問鄭成月等人，被身份不明的人攔住，不准參加會議。

未幾，大批警察擁到公司，之後將他們押上警車，載往高林村派出所。楊斌稱，警聲稱他們「妨礙會場秩序」而被傳喚。將事件上傳到微博的楊斌則批評：「大午集團的老總和員工在自己的辦公區域，參加不了自己集團的會議，然後被『尋釁』（尋釁滋事）了！」「大午集團現在到底還是不是私營企業？這個公司現在到底是誰說了算？」

內地知名的農民企業家孫大午，與公司管理人員共30人，去年11月被當局拘捕後，至今已被關押4個多月，可是案件卻毫無進展。當局拘捕孫大午的罪名是涉嫌非法吸收公眾存款、尋釁滋事、聚眾擾亂公共秩序等，但孫大午的律師團表示，不排除當局把他的案子人為拔高到「涉黑涉惡」的可能。

其家人聘請的律師團擔心案件會被定性為涉及黑社會犯罪，又透露目前大午集團已被政府指派的多個工作組「共管」或「幫扶」，形容集團的自主經營權嚴重受影響。

新浪微博

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