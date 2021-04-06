台鐵太魯閣號列車在清水隧道入口撞上滑落至軌道的工程車，釀成50死逾200傷慘劇。台灣運輸安全委員會取得太魯閣號車頭監視器和工程車行車紀錄儀，發現事故前約30分鐘，工程車進入工地，車上載有很多輪胎，事發時現場有吊臂及其他工程車，工程車開始滑落時處於工作狀態，戳破工程車司機李義祥的謊言。調查又指，當日列車以時速125公里行駛，列車司機袁淳修看到工程車僅得7秒反應，當時袁已緊急煞車4秒，可惜無力回天。

今次事件中的工程車行車紀錄儀屬關鍵證據，運安會專門委員李綱感慨得來不易。紀錄儀儲存在迷你記憶卡，工程車撞擊後記憶卡飛脫不知所終。工作人員在一堆車輛殘骸、血液甚至遺體殘骸徒手挖掘，第三天才找到約1厘米長的記憶卡。

工程車被揭載滿廢胎

事故後，李義祥聲稱工地清明節連假停工，獨自駕工程車「巡工地」，他後來到工地休息室，車子已拉下煞車掣停泊，但不知何故在斜坡滑落到路軌釀禍。李綱昨用影像戳破李義祥謊言，事發當天上午8時9分左右，李開着肇事的工程車，經過花蓮的吉安鄉建國路、中央路三段路口，監視器清楚拍攝到工程車上滿載廢輪胎，副駕駛座上還坐着另一名工人，肇事工程車約8時50分抵達清水隧道北面入口上的斜坡工地，工地早已有不止有一輛車和一輛車的人員，其後直至事故前三至八分鐘，仍然有其他車輛往工地前進。到事故發生五分鐘後，這些後來的車輛才駛到另一地方，故工地只有李一人，亦非假期停工。副駕駛的身份，台警懷疑是非法勞工，協助李卸貨，目前追查中。

疑操作失誤致墜軌

事件另一關鍵是工程車為何滑落，李義祥稱當時已拉上煞車掣。運安會稱初步調查結果是工程車經過改裝，當時工程車在施工狀態，後來下彎道時被樹叢卡住，推測當時有人關掉引擎並跳車，然後工程車翻滾並跌入軌道，事發時附近還有吊臂和工程車。有台媒引述知情人士補充，李當時利用工程車吊臂吊掛大型器具，疑因操作失誤或鋼纜鬆脫，導致器具重摔地面，工程車也因此劇烈震動，從而滑落。

運安會主委楊宏智說，當時跌下的工程車橫躺路軌，一分多鐘後便與太魯閣號對撞。調查稱太魯閣列車距工程車距離僅約250米，以時速125公里行走，司機從看到該車到撞上僅有約7秒時間。 如果要完全煞停列車最少花600米約16.6秒，加上事故該處還有一個轉彎位，司機未必能立即看到工程車，意即或需更多時間，7秒是完全不夠。儘管如此，數據顯示列車有4秒全力煞車時間，車速減至時速121公里，顯示司機袁淳修已盡最大努力。

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