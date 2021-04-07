西太平洋島國帛琉，與台灣關係密切，除總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）早前訪問台灣，與台灣總統蔡英文會面，該國亦與台灣開展旅遊氣泡，成為亞洲典範。惠恕仁接受外媒訪問時，大爆北京當局要求他與台灣斷交的技倆，包括連續16個施壓電話，及中方官員聲言與台灣維持邦交是「非法」。惠恕仁直言，他不滿中方官員的語氣，「就算最後只剩我們和台灣站在一起，我們也不會改變立場」。

法新社引述惠恕仁指出，他曾與北京開過電話會議，當時對方第一句話劈頭就說：「你現在在做的事情是非法的，承認台灣是非法的，你必須停止」。惠恕仁不滿地說，這就是中國的語氣，「我們不應該被告知不能和誰成為朋友」。惠恕仁還爆料指，在去年帛琉大選前夕，他常常會收到中國官員的來電，「大概響了16次」，然而在選舉後，惠恕仁就沒有再接到過電話。

惠恕仁批評，北京官員表現出這種態度，是中國國家主席習近平近年採取的更具威脅性立場而造成。他強調，人口約僅2.1萬人的帛琉即使面對北京的壓力，但不會被任何人決定未來，「尤其是中國」。

美國出生並接受教育的惠恕仁又指，北京當局2017年突然禁止旅行團到帛琉旅遊，認為中國此舉適得其反，讓帛琉全國更意識到中國的「手段」。他又指，1999年就開始和帛琉建交的台灣「不僅僅是盟友」，帛琉島上原住民是南島人，祖先在幾萬年前遍佈全太平洋，「我們有共同的文化和歷史」。惠恕仁說，北京想盡辦法孤立台灣，在疫情期間卻加劇國際對台灣的同情。

惠恕仁又談及與美國的關係，他表示帛琉希望加強和美國之間的軍事合作，期盼帛琉有更多美軍基地，減少對觀光收入的依賴。他還說，位於第二島鏈的帛琉，對於美國的抗中扮演關鍵角色，「以前（二次世界大戰）日本就知道這裡的戰略重要性，我相信今天仍是」。

另外，台灣帛琉旅遊氣泡首發團前天順利返台。據聯合新聞網報道，第二團僅10人參團，而今日出發的四日團亦只有13人，台灣觀光局表示，近日將會邀集帛琉觀光局台灣辦事處等相關單位開會討論。中央流行疫情指揮中心亦表示，目前正研究取消從帛琉回台的旅客，5日的加強版自主健康管理，只須一般自主健康管理14天即可，最快週末就會定案。

法新社/ 台灣《自由時報》／TVBS

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