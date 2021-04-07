河南省鄭州市隆慶祥服飾有限公司總裁姜書敏，日前拍攝片段實名舉報鄭州市中級法院前院長、現任鄭州市政法委書記于東輝，聲稱于東輝向其公司索賄、收受近500萬元人民幣（約594.9萬港元）財物後，卻一直沒有協助解決一宗債務糾紛。《北京青年報》亦有報道此事，但未有公開于東輝的名字，僅引述河南省省委宣傳部工作人員，聲稱「正核實事件」。

報道指，隆慶祥公司因債務糾紛被另一公司起訴，隨後被鄭州中院列為失信被執行人。隆慶祥公司原本已和福晟集團旗下鄭州福瑋晟實業有限公司，談妥合作開發土地，資金流亦開始改善。至2017年3月，隆慶祥公司透過法院償有關債務，但3個月後，鄭州中級法院突然將這筆款項全數退回，並強行拍賣隆慶祥公司所擁有的一塊土地用作還債。

當日答應合作的福晟公司，亦要求和隆慶祥結束合作關係，並在拍賣中投得該塊土地。姜書敏懷疑有人從中作梗，令福晟公司能以低價獨吞土地。

姜書敏表示，在公司無計可施之下，遂與時任鄭州中院「一名官員」聯絡，請求對方介入解決問題，怎料卻被對方先後索賄數千萬元。該官員最後收下一批蟲草、金條、現金等財物逾500萬元後，但一直沒有給予任何幫助。姜書敏唯有作實名舉報，並同時公開的一段該名官員受賄錄音作為證據。

姜書敏今日接受香港眾新聞訪問時直指，這名受賄官員就是鄭州中級法院原院長、現任鄭州市政法委書記于東輝。

河南省省委宣傳部一名工作人員今日表示，目前相關部門正核實事件。

微博/ 《北京青年報》／ 眾新聞

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！