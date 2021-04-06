中國網絡防火長城越來越滴水不漏，內地知名影視平台bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）近日被官方要求日本動畫「先審後播」，同一季的「新番」（連載的新動畫）亦不例外。B站日本動畫因此銳減，連載中的新作無法及時上架，網民哀鴻遍野。

官方要求各影片平台要將日本動畫先送交廣電總局審核，獲批登記號及確實審查通過後才能播放。新措施本月2日在B站實施後，由於審查時間長，且登記號總數有限，可播放動畫大幅減少，甚至許多B站已獨家購買版權的動畫，至今都無法推出。外界甚至估計，經審查後，每部動畫會較日本遲3至4個月，網民才能看到。B站「追番列表」上，本月可播放番劇數量，從過往日均3部驟減至僅1部或以下，多部原定本月推出的番劇顯示「敬請期待」。

網民：只有轉向盜版

有內地網民以「災情」形容事件， 有人稱「這事只能讓我轉向盜版的懷抱了」，不過也有人認為目前未有確切證實已實施「先審後播」。

內地最早2017年開始研究對海外節目「先審後播」的。據中國網絡視聽節目服務協會發佈的《網絡視聽節目內容審核通則》，日本動畫引入國內必須先經過審查。 今年5月B站亦一度被要求下架整改日本動畫。搜狐