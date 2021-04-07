北京全面「左傾」，在今年清明節又有新的例證。已故中共領導人毛澤東妻子、「四人幫」之首江青（李雲鶴）在北京福田公墓的墓地，近日對公眾開放，吸引大批左派人士前往致祭；被視為改革派代表人物的中共前總書記趙紫陽在北京昌平區天壽園的墓地，卻被便衣警察把守，禁止民眾悼念。事件引發內地網民對中國政治前景的憂慮，有網民更將文革時期一張多位年輕人手捧毛語錄站立街頭的照片發到網上，提示人們不要走回頭路。

「（我）收到一個帖子—— 今天清明。京城怪事：祭奠江青的人很多，官方放任自流；去趙紫陽的墓，卻重重設卡，嚴禁任何人靠近。」內地作家高伐林前日在Twitter留言，引發不少網民關注。差不多同一時間，現旅居美國的中共中央黨校前教授蔡霞也在Twitter轉發這個消息，表示當局禁止民間祭奠趙紫陽，卻將江青墓對公眾開放，「中共當局怕誰、推崇誰一目了然」。

經歷過中國毛澤東時代的江蘇宜興維權人士張建平則表示：「這次清明節，北京福田公墓，李雲鶴（江青）的墓前還有很多左派人士去祭拜。這就是分體環境下造成的思維定式，他不是一個真正開放、多元化社會。福田公墓現在有兩個知名人物，一個是楊佳（2008年因討公道不果而闖入上海公安分局殺6警察，最後被判死刑），一個是李雲鶴（江青）。」

北京異議人士查建國則表示，內地民眾不會接受毛澤東年代，「民間多數人抵制回到毛時代。私企資本家、個體戶，農民中承包到戶的，大多數知識分子，包括幹部，幹部回到毛時代要被打倒黨內走資派，還要清算鄧派搞資本主義問題。所以中國的大多數人是不會希望回到毛時代的。」

不過，他指中國社會現在主要有三派，毛派、鄧派與自由派，這三派之間互相都反對，「鄧派既反對毛派，也反對自由派，但是鄧派對毛派比較寬容，因為他們都在黨的領導這個基本點上，是相通的。而趙紫陽後期的表現，把他劃在自由派。上層現在對毛派還稍微能寬容一點，對自由派沒有任何寬容空間。」

原名李雲鶴旳江青，是是毛澤東的第四任妻子，1960年代的文化大革命期間在毛澤東的默許下開始活躍於中國政治舞台，與姚文元、王洪文、張春橋合稱「四人幫」。1981年，江青被公審判處死緩，後依法減為無期徒刑，1991年死於秦城監獄。

至於曾被視為中共黨內改革派主要領袖的趙紫陽，1989年「六四事件」後被撤銷黨內外一切職務並遭受軟禁，2005年1月離世，但中共始終將他稱為「同志」。

民間輿論認為，事件反映中共高層今天的政治取態。有網民更貼出抵制文革的圖片，提醒內地民眾對文革回潮加以警惕。該網民還在圖片下方寫道：「今日移民廣告—這是你的上一代，也是你的下一代」。

自由亞洲電台

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