台鐵太魯閣號上周五（2日）發生嚴重出軌事故，國家運輸安全調查委員會周二（6日）公佈調查結果，披露案發時工地現場不只李義祥的工程車在場，且工程車當時仍在啟動狀態，明顯並非停工；由於該邊坡的工程進度當時已達99%，雖然僅剩1%未完成，但根據展延工期規定，僅能展延到4月下旬，廠商疑因擔心未能及時在期限內完工，而每日被罰1.2億元新台幣（下同，約3,300萬港元）合約的千分之一費用，即12萬元（約3.2萬港元），決定鋌而走險偷偷施工，最終釀成50死慘劇。

台鐵目前已接管該工區，而根據合約規定，由於廠商確定是違反清明疏運停工規定違規進場施工，台鐵可撤銷合約、撤換負責人、勒令停工，並可根據《採購法》將廠商停權及列入黑名單。而台鐵早前已先向東新營造和義程營造求償8.24億元（約2.25億港元）損失，加上未來賠償金額，初步估計將提出逾10億元（約2.7億港元）天價求償。

台鐵表示，目前該事故地點邊坡現場已停工，廠商亦已召開一次針對安全的會議，但目前沒有工人可施工，後續將由台鐵確保安全，將裝到一半的設施加固，並會與涉事廠商解約及撤銷其證照。

國家運輸安全調查委員會周二（6日）公佈初步調查結果，戳破肇事包商李義祥三大謊言，一是他在事發當天聲稱工地是停工狀態，但實際上現場不只一輛車子施工；二是他稱獨自前往工地巡視，但被發現車上有另一名工人同行；三是他稱工程車停在斜坡，且有拉煞車手掣，但調查發現車子當時有啟動，之後熄火滾落軌道。約1分鐘後，太魯閣列車即與其相撞，而列車行車記錄畫面就顯示司機袁淳修雖緊急煞車，但最後仍以時速121公里撞上工程車。

台鐵早前申請扣押李義祥、義祥工業社及承包商東新營造公司的財產獲批，並於周二（6日）查封其不動產、車輛、存款等共3.76億元新台幣（下同，約1.03億港元）。花蓮地方法院周三（7日）表示，不便透露目前實際查扣項目與金額，對於裁定假扣押強制執行擔保金額，依照民事庭案件狀況審酌，以聲請假扣押金額十分之一作為擔保金。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！